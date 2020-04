Las redes se carcajean de ‘Newtrola’ por intentar colarnos su penúltima sandez: «El Portal de Transparencia no está cerrado, ‘solo’ suspendido»

¿Quién verifica a los verificadores? Nos solemos preguntar muchas veces en PD, y parece que, al menos, y aunque no gocen de status oficial, lo están haciendo las redes sociales. Sobre todo cuando estas empresas de fact-cheking publican algunas sandeces.

De Newtral, empresa de Ana Pastor, se ha hablado largo y tendido desde que empezó la crisis del coronavirus. O quizás antes, cuando la empresa Facebook, que aún no ha aclarado su participación indirecta en el Brexit, la contrató para vigilar la verdad en España. El caso es que Newtral vive permanentemente en el foco de la polémica. Alvise Pérez, el polémico tuitero y youtuber, aseguró que fue creada por un alto cargo del PSOE, el partido en el poder que habría regalado un puesto a la hermana de Ana, Mercedes.

Muchos españoles critican que tanto Newtral como Maldita, quizás las dos empresas verificadoras más notorias, le están haciendo el juego a Sánchez. Y de ahí que surjas muchas dudas, comentarios y sospechas sobre los vínculos y relaciones de las mismas con el poder. El poder corrompe, dice el dicho, y el poder absoluto corrompe absolutamente.

A este Gobierno le persiguen dos cosas fundamentalmente: una nefasta gestión de la crisis médica del coronavirus y una particular relación con los medios que están haciendo lo posible por defenderla, favor que se pagará convenientemente, como ya ha sucedido con las televisiones comerciales.

Por si alguien duda de qué concepto tiene este Ejecutivo de la libertad de información y de prensa, ahí llegó la polémica pregunta 6 del CIS para recordárselo: el barómetro de Tezanos intentó colar que la mayoría de españoles apoyan que la información sobre el coronavirus recaiga solo en los canales oficiales, los suyos, y no en la de los medios privados.

La penúltima barrabasada fue la situación del Portal de Transparencia. Sánchez y los suyos decidieron suspender los plazos para la tramitación de las consultas del mencionado portal aprovechando la declaración del estado de alarma por la emergencia sanitaria.

Así las cosas, Moncloa no tiene la obligación de informar, salvo que lo quiera hacer voluntariamente sobre aspectos tan relevantes como los costes y beneficiarios de los contratos que otorga a empresas del sector sanitario en plena crisis del coronavirus, según adelantó el diario ABC.

Desde mediados de marzo, dicho portal, que debe facilitar el acceso a la información que requieran los ciudadanos, mantiene sin responder cerca de 1.400 solicitudes, según su propia estadística de funcionamiento del mes de marzo.

Muchas personas, afines o no al Ejecutivo, se han llevado las manos a la cabeza con este nuevo atentado a las libertades fundamentales. Cuando la indignación iba en incremento, llegó la empresa de verificación de Pastor (aceptamos pulpo como animal de compañía) y se descolgó con la siguiente afirmación: «El Portal de Transparencia no está cerrado, pero sí ha suspendido los plazos de respuesta». Muchos se preguntaban si les estaban tomando por tontos.

No es de noche, es que ha desaparecido la luz solar hasta mañana.

Bonito eufemismo para decir que NO CUMPLE SU FUNCIÓN

Echadle otra manita al gobierno que no se os nota nada, venga!…

No está cerrado. Pero no cumple con su único cometido. Ergo lo único q mantiene es el nombre

La justificación que intentaba aportar ‘Newtral’ tenía poco de convincente: «El 14 de marzo se suspendieron los plazos para responder a las solicitudes de información a excepción de las que tenían que ver con el estado de alarma, pero cuatro días más tarde se modificó el texto y ahora la Administración no está obligada a responder».

Al menos, eso sí, en un gesto que les honra y les rehabilita solo en parte, incluyen en el texto de ‘justificación’ al Gobierno las críticas que le están haciendo llegar al Ejecutivo desde organizaciones extranjeras:

«Están poniendo en equilibrio la ponderación del derecho a la salud con otros derechos, pero el acceso a la información es un derecho fundamental y es imprescindible seguir defendiéndolo para proteger la democracia», explica Helen Darbishire, especialista en Transparencia y directora de Access Info.

Junto a otras organizaciones, Access Info está preparando una carta abierta para exigir que se restablezcan los plazos de acceso a la información. «Entendemos los retos, pero hay que buscar soluciones, ya hay muchas críticas sobre la falta de transparencia. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta situación y no podemos permitir que un derecho no se pueda ejercer durante seis meses», añade Darbishire.