Pablo Casado abochorna a Sánchez con un gesto ejemplar hacia las víctimas del coronavirus en España

Pablo Casado abochornó de una manera pocas veces recordada en una Cámara al Presidente del Gobierno, este 22 de abril de 2020 en el Pleno del Congreso.

Después de un discurso de más de una hora de Pedro Sánchez para informar sobre la situación de la crisis sanitaria a los diputados, colocado como punto número uno del día, llegó el turno para el discurso de Pablo Casado, como portavoz del PP, que fue soberbio por arrancar pidiendo algo que dejó por los suelos a su predecesor en la palabra: un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus en España.

Tan simple como eso, el gesto de Pablo Casado, respetado por todos (muy pocos) los diputados en la Cámara Baja, ya había arrebatado todo el poder emocional de cara a sus compatriotas sin apenas haber abierto la boca.

Y después prosiguió, durante mucho rato, hablando de víctimas:

Me duele España. Llevamos ya un mes y medio de drama nacional, y esto no es una guerra, como le gusta comparar al Gobierno, esto es una catástrofe humana y una hecatombe económica. Y aunque se abuse de comparecencias con uniformados en los que se intentan ocultar, esto no se puede medir en términos bélicos porque nadie va a ganar, porque todos los españoles ya hemos perdido demasiado.

Ayer enterraban al hermano de mi padre, en soledad, y hablando con mi primo anoche me dijo que nunca hubieran pensado que no podríamos estar con ellos. Pero mucho peor lo tienen aquellos que ni siquiera han podido despedirse. Cuántos dramas familiares hay en España. Y cada día siguen muriendo centenares de personas.

Ha habido jornadas en España en que han muerto más personas que en cinco atentados del 11-M, más personas que soldados aliados en Normandía.

No son curvas ni picos, son familias rotas, vidas truncadas, y señor Sánchez yo no le he escuchado en una hora hacer referencia al número de víctimas que hay en España y eso no es casual, no es moral, y así no se puede seguir. Esto no va bien.