En laSexta como en casa: Andrea Levy confiesa que Martínez-Almeida le pilló en pijama en una videoconferencia

En laSexta como en casa: así se sienten algunos políticos del PP cuando reciben la llamada de alguno de sus programas.

En esta ocasión, fue la concejala de Cultura en el Ayuntamiento Andrea Levy quién protagonizó una divertida charla con Thais Villas, reportera del programa de Wyoming.

Levy le contó a El Intermedio como está llevando el confinamiento y en un momento determinado, desveló que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la pilló en pijama durante una videoconferencia.

«Los primeros días los pasaba en medio pijama, pero es que en las videoconferencias un día me pilló el alcalde y a partir de entonces me tengo que arreglar todos los días».

Sin embargo, el dirigente municipal, uno de los políticos mejor valorados por su gestión de la crisis del coronavirus, fue discreto y no quiso hacer sangre: «Me envió un WhatsApp y me dijo ‘no voy a pedir que te levantes porque te he visto en pijama’.