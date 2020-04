Público y Roures blanquean a la condenada Isa Serra pero la redifusión de imágenes saboteando cajeros a lo ‘kale borroka’ les chafa el plan

Una vez conocida la condena a Isa Serra, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, los medios más afines a los morados se han volcado para ‘blanquear’ a la joven política, a la que presentan como una víctima de la Justicia.

«No pienso dimitir. Estar en política es compatible con la lucha por la justicia social», era el titular con el que nos obsequiaba Público, cuya propiedad es Jaume Roures. Es ‘encomiable’ cómo ha encajado el podemismo militante la sentencia a Serra. Los Iglesias, Echenique, Montero, Monedero…han atacado a la Justicia con saña, demostrando que para el partido en coalición en el gobierno la separación de poderes solo existe cuando a ellos les conviene.

Sin embargo, los intentos de Público por presentarla como una víctima han quedado rápidamente diluidos. La aparición de nuevas imágenes, difundidas rápidamente por Twitter, donde se ve a la Isa Serra del pasado, participando en el sabotaje de cajeros automáticos al más puro estilo kale-borroka para un documental que emitió HBO, tumban los intentos de presentar a Serra como lo que no es. La condena que ha salido ahora es por hechos posteriores, ya que los que ahora aparecen no han sido juzgados.

A este respecto, Isa Serra ha podido manifestarse en la entrevista que le hace Público con todo lujo de detalles:

Era lo que esperaba (la aparición de estas imágenes de HBO). Era obvio que iban a sacar esas imágenes para atacarme, pero yo siempre he dicho que estoy orgullosa de haberme manifestado en un contexto de huelga general y en contra de lo que estaban haciendo, en ese momento, los bancos. Hablamos de que 3/4 partes de los desahucios en ese momento eran por ejecuciones hipotecarias y que los propios bancos se quedaban con la vivienda de unas personas que terminaban en la calle.

Como te he dicho antes, entiendo que estar en política es defender la justicia social. Ahora lo hago en las instituciones y antes más en la calle que ahora. Pero trabajo con la misma convicción de que hay que luchar para que haya un día en el que no sea necesario manifestarse para que a alguien no le echen de su casa.