A lo largo del día de hoy, se supone que deberá de hacerse público el «plan de desconfinamiento» del gobierno Sánchezstein, que si nos aplicamos el cuento de las diferentes propuestas llevadas a cabo por la «cuchipandi monclovita», no servirá más que de globo sonda, para cabrear a todos los sectores económicos, sociales, sanitarios etc y entre comparecencia y comparecencia de los diferentes ministros y portavoces del gobierno, acabará saliendo el «Marqués de Galapagar» a sentar cátedra y marcar la pauta de actuación, defenestrando así a varios ministros socialistas y saliendo respaldado el sábado o el domingo en su «Aló Presidente» semanal, el Doctor Sánchezstein.

Mientras, la comunidad que está demostrando más solvencia en la gestión del virus y que más estudiadas tiene, con diferencia, las posibles etapas del desconfinamiento, que es Andalucía, presentó ayer una serie de propuestas que esperan sean valoradas por Moncloa y sirvan para insuflar vida a la maltrecha economía.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha comparecido, junto al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ante los medios para informar de la reunión del gabinete de crisis a causa de la pandemia provocada por el Covid-19.

El encuentro ha servido para abordar la propuesta del plan para el desconfinamiento progresivo en Andalucía que se ha enviado al Gobierno central. Marín ha mostrado su extrañeza por el poco margen que se ha dado el Ejecutivo de la Nación para estudiar las propuestas de las comunidades autonómas. «Andalucía ha hecho sus deberes, pero nos tememos que es una acción de cara a la galería y que las decisiones ya están tomadas sin contar con las comunidades».

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ya ha remitido al Gobierno de España la propuesta elaborada por la Junta con una línea de actuación basada en la vigilancia, la prevención y el control. Ha explicado que el desconfinamiento progresivo elaborado por el Gobierno andaluz está apoyado en «el avance en la cifra de curados y la tendencia hacia una caída considerable de hospitalizaciones».

La Junta de Andalucía está trabajando en una desescalada atendiendo a la buena evolución de sus cifras en la lucha contra la pandemia, como se comprueba en el hecho de que es la tercera comunidad autónoma con cifras más bajas en incidencias en casos por cada 100.000 habitantes. Además, cuenta con 135 fallecidos por cada millón de habitantes frente a 555 en el resto de España. Esto supone el 24% de la media de las demás comunidades.

El cronograma propuesto contempla que a partir del 1 de mayo las personas mayores puedan salir de sus casas para pasear por la zona donde residan y guardando la distancia de seguridad, preferiblemente en horario de mañana. Por su parte, las familias al completo podrían hacerlo juntas a partir del 10 de mayo, siempre manteniendo las reglas de distancia social con otros grupos.

Sería a partir del 1 de mayo cuando se pueda realizar una práctica deportiva individual al aire libre. Mientras, la Junta de Andalucía propone que desde el 3 de mayo se celebren servicios religiosos ordinarios, limitándose el aforo y con una duración máxima de 30 minutos.

Las peluquerías y los centros de estética en general reanudarían su actividad habitual a partir del 11 de mayo, también con un aforo controlado y medidas de protección en clientes y profesionales. Ese mismo día, abrirían sus puertas los establecimientos comerciales en general, con las consiguientes limitaciones en cuanto a la presencia de personas y recomendándose una estancia máxima de 30 minutos en comercios y 90 minutos en grandes superficies.

Los entierros y actos funerarios sin velatorio estarían permitidos a partir del 18 de mayo, con un aforo limitado y sin gestos que conlleven contacto físico entre personas, incluyendo el finado.

Sería el 25 de mayo cuando, según la propuesta de la Junta de Andalucía, los establecimientos de restauración recibirían a sus clientes. Por último, este planteamiento contempla que los hoteles andaluces puedan abrir sus puertas a lo largo de la primera quincena de junio.

La propuesta andaluza de desconfinamiento gira en torno a tres ejes: Intensificar la labor del sistema de vigilancia epidemiológica, medidas de prevención y medidas de control rápido y eficaz de nuevos casos. «Es un plan basado en la decisión de los expertos y elaborado con mucho sentido común y mucho sentido de la responsabilidad. Esperamos que el Gobierno nos escuche», ha señalado Marín.

En torno a estas tres líneas generales se han diseñado medidas concretas en el ámbito poblacional, ámbito sanitario y sociosanitario, y en el de vigilancia epidemiológica.

A nivel poblacional se han planteado planes específicos de control comunitarios, educación para la salud de la población, consolidar una cultura y disponer de recursos para la prevención.

En cuanto al nivel sanitario se contempla la ampliación de la capacidad de la realización de pruebas diagnósticas, asegurar medidas efectivas de control, desarrollar labores comunitarias de los medios de atención primaria, humanizar la asistencia e intensificar la formación de los profesionales.

En el socio-sanitario, se reforzará el control y seguimiento en los centros residenciales y sociales, garantizar el diagnóstico precoz, la aplicación de recomendaciones, planes de contingencia y criterios de derivación para diagnóstico o tratamiento hospitalario.

A nivel general, la Junta de Andalucía ha propuesto el reconocimiento médico para los empleados públicos y privados antes de reincorporarse, medidas para medir la temperatura de los usuarios, guardar la distancia social y el uso de mascarillas y geles hidroalcohólicos.

En lo que respecta a bares, cafeterías y restaurantes la Junta ha contemplado en su plan de desconfinamiento que la estancia no sea superior a 30 minutos en desayunos y 90 en comidas principales. No se permitirá reservas de más de cuatro personas a no ser que puedan demostrar su convivencia en el mismo domicilio. También distancia entre mesas, la prohibición de compartir platos, desinfección de todo el material y recomendación de filtros en los sistemas de climatización.

En los comercios se proponen medidas de desinfección de prendas devueltas o usadas en el probador, estancias de 30 minutos en comercios y 90 en grandes superficies, y evitar periodos de rebaja y hacer ofertas mantenidas en el tiempo.