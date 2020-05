El chalet de Galapagar, profanado: Iglesias y Montero reciben un apestoso ‘regalo’ en su buzón

El pasado 24 de marzo Periodista Digital publicaba que las iras de los ciudadanos, por la nefasta gestión de la crisis del coronavirus, aumentaban contra el presidente Pedro Sánchez pero también contra su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, quien además se saltaba varias veces su obligada cuarentena sanitaria (Irene Montero daba varios positivos en Covid-19) ante el estupor y desconcierto de la ciudadanía.

Tanto ofendía el comportamiento de Iglesias a la opinión pública que durante muchos días miles de WhatsApp comparten un texto inquietante para el matrimonio de Podemos. Era una iniciativa que afectaba directamente a los ‘marqueses de Galapagar.

El texto, petición, era del todo explícito:

“A partir de este lunes 23 de marzo es posible hacerte pruebas gratis del Covid 19 sin tener que salir de casa. Envíe sus datos personales, su dirección de correo electrónico, su número de teléfono y 250gr de heces a la siguiente dirección”.

El mensaje incluía la dirección postal de Irene y Pablo y en pocas horas se hacía viral. Casi tan rápido como las críticas al Ejecutivo socialista-comunista de Sánchez.

Y ahora sabemos que, al menos una persona, se ha tomado al pie de la letra la iniciativa y ha enviado sus heces por correo postal a los ‘marqueses de Galapagar’.

Según una información que publica Mediterráneo Digital, el vicepresidente segundo del Ejecutivo y la ministra de Igualdad habrían recibido este nada deseado ‘regalo’ en su buzón particular. Este portal lo cuenta de manera gráfica: “Un mojón como un castillo. Este es el curioso regalito que Pablo Iglesias y su señora se han encontrado este 1 de mayo en el buzón de su lujoso chalet en Galapagar”.

“No sabemos quién ha sido el brazo ejecutor ni el creador de la peculiar ‘performance’, pero desde luego el truño llevaba un claro mensaje implícito. Y no, no hace falta ser un genio ni leer entre líneas: no hay nada más allá que una plasta, desconocemos si humana o de origen animal (como el coronavirus)”, explica con alta dosis de ironía el mencionado.

Desconocemos en Periodista Digital si el ‘presente’ le ha llegado a los marqueses de Galapagar vía correo ordinario o bien alguien lo ha colocado en su buzón. Lo que está claro es que la ciudadanía se ha hartado, decenas de mentiras después y con más de 25.200 fallecidos, de la gestión sanitaria del Gobierno o de las muchas veces que Pablo Iglesias se ha saltado el confinamiento y la cuarentena sanitaria.