Toque de queda

Un artículo de reflexíón sobre el estado de alarma de uno de los nuestros, Manuel Novás, que como muchos de los miembros de las FSE, tuvo que vivir momentos extraños y duros, un demócrata convencido que siempre apoyó a los Guardias Civiles Democráticos y a la democracia en las Instituciones Policía y Guardia Civil. Lean y hagan un ejercicio de crítica sana, como decimos dentro de nuestro colectivo democrático los Guardias Civiles «Los derechos humanos no se mendigan se exigen», en estos momentos no hay quién los exija ni los mendiguen, porque el país se haya sometido al pensamiento único, al cierre de nuestras instituciones democráticas y la carencia de diálogo y entendimiento.

Para finalizar esta breve presentación de este artículo de este gran compañero, señalar que nuestra democracia de nivel bajo debe hacernos pensar, y sobre todo pensar en el papel que juegan nuestros jueces. Si queremos democracia real y ahora, debemos dar una patada al cielo para exigir que el Consejo General del Poder Judicial –CGPJ– NO sea elegido por los políticos ni por los jueces, sino que sea elegido en referendo universal por todos los españoles, hace falta poner coto a la corrupción y a todos aquellos que permiten ser corrompidos.

Ahí va, lean, lean,lean. El artículo de Manuel Novás que sigue:

El pasado 28 de abril el Gobierno aprobó el denominado “Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad” con la supuesta finalidad de levantar las limitaciones establecidas en el Estado de Alarma que, como ya he dicho en otras ocasiones, es un Estado de Excepción Encubierto, pues limita, suspende, incluso prohíbe el ejercicio de determinados derechos fundamentales, por citar algunos, el derecho de libertad de movimientos, reunión, manifestación, huelga, libertad de culto y libertad de empresa.

De esta forma, el gobierno lo que pretende, sin concreción y con manifiesta indefinición, es graduar la salida del des-confinamiento decretado el 14 de marzo, es decir, la salida de nuestra pérdida de libertad y derechos fundamentales, mediante un proceso de des-escalada en cuatro fases, que denomina, fase 0 de preparación, fase I o inicial, fase II o intermedia, fase III o avanzada y nueva normalidad, que no exteriorizan, al menos, los criterios sanitarios objetivos para pasar de una fase a otra, aunque espero que no se trate de faltas de concreción interesadas para favorecer o perjudicar a una comunidad autónoma, según sus intereses y/o afinidades. Por cierto, también se ocultan los nombres de los doce expertos que componen el Comité técnico, que están obligados a hacerlos públicos, según el artículo 11. II de la Ley General de Salud Pública. Falta de Transparencia. Oscurantismo.

El desconcierto de la des-escalada ya sucedió con la salida limitada de los niños y mayores sometida a sucesivas correcciones. Como también con el porcentaje de aforo en las terrazas de los bares, primero del 30 % y después del 50%, incluso llegando a decir la ministra a sus dueños “que el que no se sienta cómodo, que no abra”. Dichas medidas no hacen más que confundir y crear preocupación en los ciudadanos, autónomos y empresarios con sus constantes rectificaciones lo que acredita su falta de estudio y consulta a los auténticos expertos, en este último caso las asociaciones de hostelería. También, resulta más que contradictorio que en la primera fase no se permita abrir a los centros comerciales o concesionarios de automóviles que tengan más de 400 metros de superficie, cuando debe ser entendible que a mayor superficie menor riesgo. Hecho inaudito en países como Alemania, Austria o Francia. Aún más, no se han reanudado los sorteos de las loterías y apuestas del Estado, Once, etc., que proporcionan ingentes ingresos al Estado, ingresos que podrían dedicarse a los más perjudicados y necesitados en esta pandemia. Y, qué decir de las ferias de productos agropecuarios. En Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana están autorizadas, pero en Galicia y otras comunidades siguen esperando. Más que irracional e injusto.

Ni me pronuncio sobre las consecuencias económicas y rentabilidad de los pequeños comercios, bares, restaurantes, concesionarios de automóviles y centros comerciales, por poner unos ejemplos. Muchos de sus propietarios ya han dicho, que de seguir así, están destinados a su cierre. Es su ruina. Estamos en una crisis sanitaria, pero, realmente, ahora la más grave crisis es la que está por venir, la de la supervivencia para muchas familias antes trabajadoras. En fin, un plan de des-confinamiento lleno de imprevisiones, no definido, ni tampoco fundamentado, además de abiertamente contradictorio.

Pero, debemos insistir que el Plan hacia la Nueva Normalidad, como dijo nuestro gran Rafa Nadal -yo quiero mi antigua normalidad-, tampoco está amparado por nuestra Constitución, dado que el Estado de Alarma del que dimana no permite la privación de derechos fundamentales, como la libertad de movimientos del art. 19 de nuestra Carta Magna, además supone un insultante “TOQUE DE QUEDA” al prohibir o restringir la libre circulación de personas por las calles de una ciudad y/o permanecer en lugares públicos, considerado internacionalmente un derecho humano, que se nos sigue privando desde la primera fase hasta la última.

A tal respecto, pongamos unos ejemplos ¿Por qué los ciudadanos mayores de edad no pueden pasear o hacer ejercicio desde las 23 horas hasta la 6 de la mañana, cuando en dichas horas todavía hay menos riesgo de contagio? ¿Por qué los ciudadanos mayores de edad no pueden permanecer en las terrazas o, en la siguiente fase, en el interior de los bares o restaurantes hasta su horario de cierre? La contestación es más que evidente, durante esas horas se nos prohíbe a todos permanecer en la calle o en cualquier establecimiento público, dado que el gobierno de España ha empezado a aplicar un TOQUE DE QUEDA ENCUBIERTO, en horario nocturno, siguiendo su plan de des-escalada por fases. En este sentido, según la RAE el Toque de Queda es una “Medida Gubernativa que, en circunstancias excepcionales, prohíbe el tránsito o permanencia en las calles de una ciudad durante determinadas horas, en general nocturnas”. Es decir, se podrá adoptar en circunstancias excepcionales, Estado de Excepción, no con el Estado de Alarma.Lo define además como una medida excepcional aplicada en un lugar determinado (ciudad), no en todo el territorio. Más aún, históricamente el Toque de Queda se estableció en medio de revueltas, revoluciones o golpes de estado, como el 23F de 1981 cuando el General Milans del Bosch lo decretó en la ciudad de Valencia –artículo 6 de su Bando Militar–. Ahora se nos ha impuesto sin darse ni por asomo dichas situaciones y carece además de justificación sanitaria. Es la mayor limitación de derechos y libertades civiles impuesta desde la dictadura franquista.

Así se continúa el confinamiento militarizado, que durante esas fases al menos ya superaría sobradamente los tres meses. Incluso más que en China, que es un estado totalitario, no democrático. En consecuencia, se trata una vez más de una medida ilegal, desproporcionada y arbitraria, que denota, como estamos viendo, una visión autoritaria y militarista de la política y de la sociedad.

Así las cosas, el pasado miércoles día 6 se celebró en el Parlamento el debate sobre la cuarta prórroga del Estado de Alarma, hecho inaudito en nuestra historia. Y, el presidente del gobierno volvió a decir lo que ya había dicho el pasado sábado que “no hay plan B” e insistió en que si no le aprueban la nueva prórroga podrían suspenderse ayudas como los ERTE o las de los autónomos, como intencionadamente hizo el gobierno al vincularlos al estado de alarma, cuando sería suficiente desvincularlos para seguir dando solución a estas ayudas. Dicho de otra forma, un estado de alarma bajo su control absoluto o caos, como diría también un emperador romano. Resulta increíble y a la vez preocupante que un gobierno en minoría, como quedó acreditado, el de más ministerios desde antes de la dictadura, que pagamos todos los españoles, en situación de alerta sanitaria diga que sólo tiene un plan y además tenga el atrevimiento de tratar de condicionar a la toda la oposición y, por ende, a los millones de ciudadanos que le han votado. Muchos más que a él ¡Inaudito! Bueno, en realidad es así, tiene un solo plan. Mantener indefinido el Estado de Alarma, que el Sr. Sánchez quiere eternizar, encerrándonos en casa para tapar nuestra voz y evitar así las protestas y manifestaciones de la ciudadanía que se avecinan, tratando de ganar tiempo para que llegue el verano con las consiguientes “vacaciones”. Luego, ¡ya veremos! Y, mientras, el gobierno, sin control parlamentario, seguirá con su estado de excepción encubierto aprobando sucesivos decretos leyes y órdenes ministeriales, con graves restricciones de derechos fundamentales unos y de inmensa repercusión económica y social otras, sobre materias que además no guardan relación alguna con la crisis sanitaria, que es lo que motivó la aprobación del estado de alarma.

Sin embargo, Sr. Sánchez sabe que sí hay otras alternativas al estado de alarma para gestionar el des-confinamiento, sin restringir los derechos y libertades de los españoles, otras soluciones previstas en la legalidad ordinaria para hacer frente al problema del coronavirus, en el supuesto de que no sea aprobada la próxima prórroga del estado de alarma, como la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, modificada, precisamente, el 12 de marzo de este año; la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública; y la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

A título de ejemplo, por falta de espacio tan sólo citar la L.O. 3/1986, que al objeto de proteger la salud, permite en su artículo 2 que “Las autoridades sanitarias competentes (central, autonómicas, provinciales y municipales) podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad”. Y, su artículo 3 señala “Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”. Bastaría la adopción de estas medidas en unión de otras previstas en las antedichas Leyes, en perfecta coordinación con todos los entes involucrados, cada uno en el ámbito de sus competencias, pero, sin discrecionalidad ni discriminación, sino con racionalidad y fundamentación, para proteger a la población de esta pandemia, sin afectación de los derechos y libertades fundamentales, que no pueden en ningún caso ser suspendidos, ni deliberadamente lesionados en el estado de alarma. A mayor abundamiento, debo recordar que algunas comunidades autónomas ya adoptaron, entre otras medidas, el cierre de colegios y locales comerciales, días antes de que el gobierno de la nación decretase el estado de alama.

Pero, aún me siento más perplejo cuando en el día de ayer mientras estoy concluyendo este artículo escucho a la vicepresidenta primera del gobierno, Sra. Calvo, decir, sin rubor: “Utilizar el estado de alarma es lo más democrático”. Más bien, parece lo más cercano a la tiranía ¡Escandaloso! ¡Increíble!. Se confirma la falta de respeto a la legalidad democrática constitucional. Es un trágala, más propio de otros tiempos.

Y, precisamente, en el debate de la cuarta prórroga del estado de alarma el presidente del Partido Popular Sr. Casado trazó, en este caso, un discurso sólido, bien estructurado y argumentado, ofreciendo alguna de citadas alternativas dentro de la legalidad ordinaria para no prorrogar el estado de alarma, que como también dijo es un estado de excepción encubierto, pero se abstuvo en lugar de votar no, aunque se comprometió a votar negativamente en la próxima solicitud de prórroga.

Entonces, como ya sabe Sr. Sánchez, SÍ existe un plan B, otra solución jurídica dentro de la legalidad ordinaria, que públicamente negó, aunque su equipo jurídico al parecer ya lo está preparando en el caso de que no haya más prórrogas, cuando el partido Ciudadanos reconsidere su apoyo a la restricción de libertades, dejando de dar soporte a un gobierno socialista-comunista y, por ende, a los partidos independentistas. Una auténtica paradoja. Esperemos, que en la próxima solicitud de prórroga, la quinta, piense que los derechos fundamentales de los ciudadanos no pueden prohibirse o suspenderse cuando existen otras alternativas legales al estado de alarma o excepción encubierta. Repito, sí hay PLAN B. Sí, Señorías, saben que hay otras soluciones o herramientas legales, que permiten adoptar todas las medidas necesarias para proteger a la población de una pandemia preservando la salud pública, pero sin restringir o prohibir los derechos fundamentales de la persona. ¡Vamos! LOS DERECHOS HUMANOS. Sin toque de queda. Espero que Ciudadanos y otros grupos parlamentarios pongan fin a esta ilegalidad y arbitrariedad. Que no permitan cambiar la libertad de los ciudadanos por poder o dinero, como bien ha dicho recientemente el Presidente de la Xunta de Galicia. Ustedes, si quieren, tienen la última palabra y así el control del gobierno, como corresponde a una Democracia Parlamentaria. Lo que legalmente es España. Devuelvan sus derechos y libertades al pueblo, que con su lucha y sacrificio se las ganó sobradamente y, de esta forma, también dejará de sonar el toque de queda impuesto. El destino de los españoles está en sus manos. En caso contrario, seguirá prorrogándose el estado de alarma, plan A, que está trazado a golpe de Reales Decretos y Órdenes Ministeriales, y cuando se levante el Estado de Excepción encubierto solo nos quedarán los retales de nuestra democracia.

Abogado