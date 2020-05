El ascenso de fases de Sánchez aplica el criterio del «donde está la bolita»

Aunque sea una figura en extinción, todos los que tenemos una edad hemos sido testigos de la figura del trilero, ese que con la ayuda de un «gancho» era capaz de atraer a los incautos a su mesita plegable, donde con tres vasos y una bolita, les hacía un roto en el bolsillo a los desdichados que picaban en el «donde está la bolita».

Este gobierno, el peor gobierno que se podría haber soñado en una situación tan complicada como la que hemos vivido, estamos viviendo y vamos a vivir, es el campeón mundial del trilerismo y para muestra, la bolita del cambio de fases, con un comité de expertos, que desde el ostracismo ascienden a la fase 1 a quien se les pone en el «tete» o condenan a mantenerse en la fase 0 a quien se les pone en el «moño».

Desde que comenzó la crisis del «chinovirus», la gestión del gobierno ha sido una auténtica escopeta de feria. No han conseguido hacer ni una sola cosa bien o medio bien, no se han anticipado en nada, tenemos en estos momentos más de 40.000 muertos oficiosos y 27.000 oficiales, los profesionales sanitarios suman más de 47.000 contagiados, tenemos el record mundial de fallecidos por millón de habitantes, no han sido capaces de declarar el luto oficial, las compras fake acabarán judicializadas y con muchos de los grandes gestores en el banquillo, las medidas económicas brillan por su ausencia y gracias a la reforma laboral de Fátima Báñez, que por suerte no pudieron derogar, ha posibilitado que no haya 4.000.000 de parados más a estas alturas… y podría seguir así 6 horas, escribiendo todas y cada una de las meteduras de pata, dejadez de funciones e incapacidades manifiestas en la gestión pública de este desastre de gobierno.

Pero la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de muchos ciudadanos, es el cambio de reglas en mitad del partido, generando casi con total seguridad un ejemplo perfecto de prevaricación de libro, puesto que el equipo de expertos en el ostracismo, ha posibilitado que provincias como Málaga, con 13 veces menos de incidencia en «chinovirus» que en Navarra se mantengan en la fase 0 y Navarra ascienda a la fase 1 por arte de birlibirloque.

Por no hablar del «donde está la bolita» en el País Vasco, donde gracias al apoyo del PNV al decreto de Estado de Alarma, los ciudadanos Vascos podrán permitirse viajar entre las tres provincias sin ninguna limitación, sin ningún criterio científico que lo respalde y con un tufo a cacicada de otros siglos que espanta.

Este Gobierno ha llegado a cotas de sinvergonzonería nunca antes superadas y más pronto que tarde, hasta el más febril seguidor socialista, se tendrá que dar cuenta del daño que este partido, el PSOE ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo a España con una manera despótica y torticera de gobernar y pensarse muy mucho el seguir apoyando a semejante despropósito de presidente fake.