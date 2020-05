Las asociaciones Profesionales de Mediación solicitan la implantación de la mediación ya.

Los estados utilizan la mediación y los mediadores desde épocas inmemorables, España no debe ser ajena a una obligación de la UE.

Debemos, «dar a nuestra sociedad no un mejor derecho , sino algo mejor que el derecho. Una justicia ágil eficiente y eficaz y sobre todo en la que participen todos, como ciudadanos que son.

Las asociaciones de mediadores y los mediadores han constituido una plataforma para dirigirse al ministro de justicia para que de una vez por todas se ejecute el anteproyecto de impulso de la mediación ya aprobado con el visto bueno de todos. Lo piden con carácter de urgencia y para que entre en vigor de forma inmediata eliminando cualquier tipo de demora o de vocatio legis, porque la situación lo necesita.

La pandemia y la situación que se está dando en España, va suponer cantidad de nuevos costes sociales y judiciales y un atasco sin precedentes en un sistema judicial ya colapsado y con un funcionamiento estresante.

Las asociaciones de mediadores han elaborado un manifiesto mediante el cual exponen la urgente necesidad de que el gobierno mueva ficha y active de una vez esta herramienta que ya en la práctica se ha mostrado eficiente y que la aplique en estos momentos tan especiales. Ver enlace al manifiesto.

Consultados por Tricornios en Democracia, diversos profesionales de la mediación y al colegio profesional de logopedas de galicia, Colegio Logopedas de Galicia nos señalan que la situación de demora que se produce durante años es señal de que algo no funciona o que no quieren que funcione, y nos ponen como ejemplo el marco europeo de la mediación y la necesidad imperiosa de que la ley de impulso entre de inmediato, sin necesidad de periodo de vocatio legis puesto que llevamos años ya trabajando en la mediación y con profesionales debidamente formados.

Recordar que el ministerio tomó medidas extraordinarias que harán trabajar a los profesionales de la justicia mañana y tarde e incluso los sábados, habilitando el mes de agosto para los asuntos que penden sin remedio en nuestra justicia. La medida se entiende que no es resolutiva ni para los casos que ya están dentro de nuestro sistema judicial, necesitando sin más, que se ponga en marcha la ley que impulse la mediación de una vez , haciendo obligatoria la sesión informativa para evitar que más ocho de millones de asuntos sean resueltos sin tocar los tribunales y resueltos por los propios interesados, bajo la facilitación de una de las profesiones de mayor reputación que existen en el mundo que es la mediación.

La plataforma en principio fue impulsada por la asociación madrileña de mediadores, por la Asociación Española de mediación y por el Colegio de Logopedas de Galicia, Manifiesto impulso a la Mediación el cual en cumplimiento de la vigente ley de colegios profesionales que obliga a los colegios profesionales al impulso de la mediación ha constituido en su seno la Comisión Legal Forense y de Mediación, y por infinidad de asociaciones y de mediadores que ya formados y registrados en el correspondiente registro del ministerio de justicia, claman por un cambio real y por un cumplimento sin demoras de la legislación de la Unión Europea.

Para finalizar Ya, debemos recordar que hace bastante tiempo en el seno del ministerio de justicia se ha constituido el foro de la mediación, estando en la actualidad totalmente parado, situación que no es tolerable en tiempos de normalidad y mucho menos en los momentos tan especiales y graves que vivimos, debiendo el ministerio y el gobierno con carácter urgente ponerlo en marcha, dar por aprobado el anteproyecto de impulso a la mediación con la entrada en vigor efectiva e inmediata. No se puede pedir sacrificios a la justicia, a los funcionarios y a los profesionales del derecho y no darle instrumentos para evitar el desastre que se nos avecina, máxime cuando nuestro sistema judicial está colapsado por asuntos menores que nunca han debido llegar a las instituciones judiciales.