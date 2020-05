La delictiva foto de Ada Colau: cazada saltándose el confinamiento e intimando con una amiga

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sido ‘cazada’ por varios vecinos en una céntrica calle de la ciudad Condal saltándose, sin motivo aparente, el confinamiento obligatorio (la capital catalana permanece en la Fase 0 de la llamada desescalada) y hablando a pocos centímetros con una amiga.

La foto ha comenzado a difundirse, bajo la indignación generalizada de los barceloneses, en las redes sociales y en ella se aprecia con absoluta claridad a la alcaldesa de Barcelona charlando, sin respetar la distancia de seguridad, con otra mujer y sin portar mascarilla, que si bien no es obligatoria sí la recomiendan las autoridades sanitarias.

Como hemos podido comprobar en Periodista Digital, las redes arden contra la alcaldesa Colau con comentarios de todo tipo: “Madre mía Rajoy saltándose el confinamiento. Ah no!!! que es @AdaColau sin la mascarilla puesta y sin guardar la distancia de seguridad”, dice un usuario de Twitter.

En Instagram un usuario ha colocado la foto de Ada Colau y se queja: “nuestra alcaldesa dando ejemplo”, añadiendo con ironía: “ir guardando los bañadores porque a este paso el verano lo pasamos en casa” (sic).

“Aqui teniu a l’alcaldessa de BCN donant exemple, com sempre. amb mascareta baixada, sense guants i sense guardar la distància de seguretat. No ens en sortirem (Aquí tenéis a la alcaldesa de BCN dando ejemplo, como siempre. Con mascarilla bajada, sin guantes y sin guardar la distancia de seguridada. No saldremos)”, protesta otro tuitero barcelonés.

¿Abrirá ahora, como lo ha hecho con Mariano Rajoy, el Ministerio del Interior que dirige el sectario Fernando Grande-Marlaska una investigación para sancionar a la podemita alcaldesa de Barcelona?

Ada Colau lleva unos días especialmente catastróficos. La alcaldesa podemita de Barcelona anunciaba con total solemnidad hace unos días que su ciudad organizaría un concierto de balcones pero poco después tuvo que suspenderlo.

Además, el pasado mes de abril convocaba una rueda de prensa en la Plaza Universitat de la capital catalana y lo hacía sin guantes sin guantes ni mascarilla. Eran los momentos más duros de la pandemia, con Cataluña registrando centeneres de muertes diarias, y esa falta de sensibilidad de la alcaldesa provocaba una corriente de indignación similar a la de ahora.

Centenares de barceloneses piden la dimisión de Ada Colau en las redes sociales bajo el hashtags ColauDimissió.