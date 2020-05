Estado policial: Marlaska envía a la Policía a vigilar una monumental cacerolada en Madrid donde exigían la dimisión de Sánchez

El Gobierno social comunista teme que el malestar y la protesta gane la calle.

Este 10 de mayo de 2020 varias calles de Madrid han vivido una multitudinaria e intensa cacerolada que protestaba contra el Gobierno de Sánchez y su gestión de Gobierno en la actual crisis del coronavirus.

El éxito de la protesta se ha producido sobre todo en la calle Núñez de Balboa de Madrid y otras del barrio de Salamanca, donde numerosos vecinos han salido a los balcones ‘armados’ con cazuelas para exigir la dimisión de Pedro Sánchez y de su Gobierno.

Los tuiteros alucinaron al ver la inusual presencia de decenas de policías y coches de la Policía patrullando la zona como si allí se hubiera cometido el robo de un banco.

«Calle de Núñez de Balboa, esta tarde. La cacerolada ha ido subiendo de tono con los días. La gente pasea con mascarillas y manteniendo la distancia, pero el tono contra el #GobiernoDimision empieza a subir. Y no bajará».

«La policía nacional ha bloqueado varias calles en Madrid porque había una cacerolada y la gente gritaba «gobierno dimision». Los policías han cortado el paso a los vehículos y han tomado datos a varios ciudadanos. (…) También han tomado datos a alguno, no sé si para multarle o con qué fin. Es evidente que tienen miedo a que la protesta se generalice. Creo que deberíamos empezar a hacerlo en todas partes (…) Que sepan que así no nos van a parar. Esto también movilizará a la gente a la hora de votar. No podemos dejar que sigan avanzando y aplastando nuestro régimen de libertades».