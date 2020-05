El vídeo de Morgan Freeman que Girauta dedica al ‘racista’ Carlos Bardem: «Del racismo se puede salir. ¡Ánimo, machote!»

Carlos Bardem protagonizó un repulsivo ataque racista contra el diputado de VOX, Ignacio Garriga.

El representante del partido de Santiago Abascal confundió a Alberto Garzón con su hermano y este patinazo le bastó al actor para presumir de racismo e intolerancia.

«El Tío Tom no está bien informado«, aseveró, en referencia al color del diputado de VOX.

¿Por qué es un término racista?

Tío Tom es el personaje principal de la novela escrita en 1852 por de Harriet Beecher Stowe con el título ‘La cabaña del tío Tom’.

El término «Tío Tom» se utiliza en EEUU como un despectivo calificativo para cualquier persona de raza negra, para restregarla su supuesta condición de ‘subordinado‘. En la sociedad norteamericana, donde han hecho carrera y millones otro hermano Bardem, es un insulto de extrema gravedad, más ofensivo incluso que el de ‘nigger‘.

La dedicatoria de Girauta

Juan Carlos Girauta es uno de los miles de españoles indignados por el ataque racista de Carlos Bardem contra Ignacio Garriga.

A través de las redes sociales, el exmilitante de Ciudadanos le dedicó un vídeo del famoso Morgan Freeman donde aborda el populismo racial y demuestra que está muy por encima de una simple calificación por colores de piel.

Girauta le recomendó la grabación a Carlos Bardem para ver si aprendía algo:

“Mira, hermanísimo: un actor de verdad, inteligente, libre y sin complejos. Ya sé que tú te fijas primero en el color de la piel de la gente, pero del racismo se puede salir. ¡Ánimo, machote!”, indicó en las redes sociales.

Un mensaje que aprovecharon otros usuarios para dejar sus propios ‘recaditos’ para el actor socialista:

“También es cierto que Morgan Freeman es un actor de los de verdad, sin subvenciones, que se ha ganado el respeto por su trabajo. Por-su-tra-ba-jo. Pocas bromas del ‘Tío Tom’ a Morgan”.

La confrontación

Garriga se dirigió este lunes 11 de mayo de 2020 al ministro de Consumo en la Comisión de Sanidad y Consumo y atribuyó de manera errónea un tuit que en realidad había escrito su hermano Eduardo.

“Lo que sí puedo decir es que usted no está bien informado. Usted ha hablado de un tuit que no es mío. Yo entiendo su confusión porque ese tuit tiene un origen en una persona que se llama Eduardo Garzón, que es mi hermano, pero usted ha confundido a Eduardo Garzón con Alberto Garzón. Menos mal que no era usted el ministro de Sanidad, qué hubiera pasado con los test y con otras muchas cosas en este país”, se defendió el ministro.

Lo que nadie esperaba es que el hermano de Carlos Bardem, muy de moda por protagonizar la polémica serie ‘Diarios de la cuarentena’ en la televisión pública y de todos, TVE, hiciese una alusión de clara connotación racista contra Garriga, en referencia a un personaje negro protagonista de la novela ‘La cabaña del Tío Tom’.

El aluvión en su contra fue imparable, aunque él, como buen Bardem y representante de la superioridad moral de la izquierda, tenía justificación para todo:

“Fascistas que votan a un partido xenófobo y racista escandalizados porque llamo Tío Tom a un tipo de color que milita, feliz y diciendo sandeces, en un partido racista y xenófobo. Obviamente ninguno ha leído ni sabe de qué va La Cabaña del Tío Tom. Y así con todo”. 🤪

