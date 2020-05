Begoña Gómez ‘reaparece’ virtualmente con la foto más incómoda para Pedro Sánchez y Twitter arde

Begoña Gómez fue una de las primeras personas cercanas al Gobierno que se contagiaron de coronavirus. El miércoles 11 de marzo, el equipo médico de la Moncloa le realizó la prueba, que dio positivo. Sin embargo, no fue hasta 48 horas después cuando decidieron hacerlo público: estaba infectada por Covid-19.

La esposa de Pedro Sánchez, que participó activamente en la manifestación del 8-M, corrió la misma suerte que la vicepresidenta Carmen Calvo y las ministras Irene Montero y Carolina Darias, que aún hoy siguen padeciendo esta enfermedad.

Desde entonces, nada se supo del estado de salud de la mujer del presidente. Fuentes de Moncloa aseguraban esas semanas que había órdenes estrictas de no comentar nada relativo a la familia del presidente».

Pero era el propio presidente del Gobierno quien, en unos de sus Aló Presidente, revelaba el pasado sábado 2 de mayo que su mujer había superado con éxito la enfermedad.

YO NO DIGO NADA PERO….. pic.twitter.com/ZAOTV19iEh — VALENCIA 💚🇪🇦 (@soc_valencia) May 13, 2020

No se sabe más. La siempre omnipresente Gómez ha desaparecido de la vida pública, tal vez por mor del confinamiento, porque Moncloa no ha deslizado información ni fotografía alguna de la esposa del presidente aunque como no hay muro de contención que detenga a las redes sociales, Begoña Gómez sí ha hecho una ‘reaparición’ estelar en las red.

Tal y como ha podido comprobar Periodista Digital, esta semana Twitter se lo ha tomado con mucho humor –algo que no viene nada mal en tiempos de la Covid-19- y ha publicado (el usuario @soc-valencia) una curiosa foto de la esposa de Sánchez que ha generado un importante número de comentarios…

“Yo no digo nada pero…”, dice un tuitero con una instantánea de Begoña Gómez en la que su vestido provoca un curioso efecto óptico que enseguida ha generado muchas risas y comentarios políticamente incorrectos. A partir de ahí, las opiniones se disparan y, por ejemplo, hasta el escritor, columnista y periodista Alfonso Ussía interviene añadiendo “ni yo”.

La foto ha generado centenares de retuits, más de 1.300 ‘me gusta’ y medio millar de comentarios desde lo irónico a lo irreverente. Desde luego, que lo único que es seguro de este hilo de Twitter (también rebotado a otras redes sociales como Facebook) es que no ha gustado nada en La Moncloa.