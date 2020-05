El desprecio clasista oculto en el PSOE: dos asesores cargan contra mujeres de VOX y las llaman «las Azúcar Moreno diputadas»

Dime con quién andas y te diré….

Los ‘brillantes’ asesores del PSOE atacaron a dos diputadas de VOX por su aspecto físico. Una vergonzosa situación repleta de desprecio clasista y racismo encubierto.

Gonzalo Remiro, quien asesora al ministerio de Ciencia, se burló del aspecto físico de las diputadas de VOX Magdalena Nevado del Campo y Carla Toscano de Balbín justamente durante la comisión del Congreso sobre Violencia de Género.

El ‘gurú’ de Pedro Duque publicó un tweet con la foto de las diputadas con la frase: «No sabía que las Azúcar Moreno fueran diputadas».

Lleno de prejuicios y tópicos, Remiro se limitó al aspecto para realizar la desafortunada comparación con el reconocido dúo musical formado por Encarna y Toñi Salazar.

Sin embargo, no fue el único asesor del PSOE que ostentó su racismo encubierto. Solo unos minutos después de la publicación del ‘tweet’, Álvaro Lario compartió el estribillo de la popular canción Bandido, con la que Toñi y Encarna Salazar representaron a España en el Festival de Eurovisión de 1990, celebrado en Zagreb, Croacia.

«La luna me embrujó y me llevó hasta ti», escribía el asesor del PSOE para sumarse al ataque de Remiro.

Gonzalo Remiro Ródenas es desde julio de 2018 asesor en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

En concreto, se encarga del «análisis, discurso y estrategia política» en el departamento que dirige Pedro Duque, así como del «desarrollo de eventos y acciones de comunicación», según su página de LinkedIn.

Álvaro Lario Ruiz trabaja como asistente parlamentario en el Congreso de los Diputados, y se ocupa de la «elaboración de discursos, estrategias de comunicación y posicionamiento, diseño y ejecución de campañas electorales» para el Grupo Parlamentario Socialista.

Desde VOX no dejaron pasar el ataque por alto.

«Adriana Lastra, tu asesor es un crack. Ahora lo entiendo todo», ha respondido en Twitter la diputada de Vox. «Me encantan mis vecinas las “Azúcar Moreno”, supongo que a vosotros no, ya que las confundís con nosotras. Espero que no sea por la raza«, ha añadido Magdalena Nevado.

.@Adrilastra tu asesor es un crack. Ahora lo tiendo todo. Me encantan mis vecinas las “Azúcar Moreno”, supongo que a vosotros no, ya que las confundís con nosotras. Espero que no sea por la raza. pic.twitter.com/RMCzAvrY3D

— Magdalena Nevado VOX CC (@malenanevado) May 18, 2020