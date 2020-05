Las Azúcar Moreno responden al ataque de los asesores del PSOE y agradecen a VOX: «Ánimo, a por ellos»

El asunto no podía pasar por debajo de la mesa, no para las principales protagonistas.

El repaso monumental de la diputada de Vox, Carla Toscano (Madrid), a la ministra de Igualdad, Irene Montero, no fue muy bien acogido por dos asesores del PSOE.

Estos intentaron insultar a la representante del partido verde y a su compañera de tolda, Magdalena Nevado del Campo (Cáceres), comparándolas con las interpretes españolas de Azúcar Moreno.

«No sabía que las Azúcar Moreno eran diputadas», escribió en un tuit Gonzalo Remiro, asesor del ministro de Ciencia, Pedro Duque. Pero apenas unos minutos después fue secundado por Álvaro Lario quien compartió el estribillo de la popular canción Bandido, de Toñi y Encarna Salazar.

«La luna me embrujó y me llevó hasta ti», escribía el asesor del PSOE para sumarse al ataque de Remiro recordando un emblemática canción con la cual las hermanas representaron a España en el Festival de Eurovisión de 1990, celebrado en Zagreb, Croacia.

«Mucha guasa con lo de Azúcar Moreno, pero si alguien de @vox_es hiciera referencia al físico de una mujer o se burlara de su aspecto racial, la izquierda pediría su cabeza”, respondió con sobradas razones la diputada Carla Toscano, que posteriormente dedicó otro mensaje más directo:

Por su parte, la diputada Magdalena Nevado agradeció la comparación de los neoracista del PSOE, y afirmaron que es «un honor» parecerse a ellas.

— Magdalena Nevado VOX CC (@malenanevado) May 20, 2020

Ante esto, las hermanas Toñi y Encarna Salazar dieron un paso adelante y desde la cuenta Twitter del grupo musical Azúcar Moreno, dieron una contundente respuesta:

«Gracias @eledhmel por defendernos y amplificar una voz y una defensa que no se escucharía si no fuera por ti. Sabemos de la pobre dialéctica de individuos como @AlvaroLario y @emitiendo, pero te decimos algo: Hiere quien puede, no quien quiere. Ánimo y a por ellos».