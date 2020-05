Esperanza Aguirre calla a Carmona a las malas y en directo: «Pacté con el programa que no te dejarían hacer preguntas»

Esperanza Aguirre regresó a la palestra pública recuperada, ni el coronavirus ha podido con la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

«Estoy recuperada, negativa y tengo anticuerpos además», expresó en su primera intervención en el programa ‘Cuatro Al Día’ de este 20 de mayo de 2020, en el que demostró que sigue sin perder cualidades y recordó al Gobierno de Pedro Sánchez que «los comunistas no pueden llevar la voz cantante en el Gobierno», refiriéndose a Unidas Podemos.

A pesar de que el presentador del programa, Joaquín Prat, intentó hablar de la «sanidad privatizada», Aguirre argumentó que durante su gestión se pusieron en marcha 12 hospitales públicos, además de mostrar su cansancio por los datos que se citan en algunos programas cuyas fuentes son de activistas «bolivarianos, leninistas» de Podemos.

Por otra parte, si recordó que en España aún no se dispone de tests, que hasta hoy no se había decidido hacer obligatorio el uso de las mascarillas y que vivimos en el país con más muertos por habitantes ante la pandemia.

«Es muy lamentable» dijo respecto de las muertes de mayores en los centros de mayores, y apunto a Pablo Iglesias: «Me acuerdo cuando estaba en el hospital y oí al vicepresidente Pablo Iglesias decir que él asumía el mando único de todas las residencias, ahora dice que no, yo no sé lo que ha pasado, yo soy una persona privada y estoy en mi casa, lo que sé es que es muy lamentable», expresó.

El momento cumbre de la entrevista fue cuando el socialista Antonio Miguel Carmona quiso intervenir, quería asumir la gresca con el permiso del presentador, pero la popular lo frenó en seco, callándolo directamente y dándole un poco de su propio medicina:

Antonio Carmona: Buenas tardes Esperanza, ¿cómo estás? me alegro verte y escucharte.

Esperanza Aguirre: Yo te escucho muy a menudo como me pones verde en todos los programas.

Antonio Carmona: No, al contrario no te pongo verde, en lo personal nunca te he puesto verde.

Esperanza Aguirre:Por qué no dices, ¿por qué no quisiste ser alcalde de Madrid?

Antonio Carmona: Porque yo soy alcalde con los votos de los que me votan, no con los votos de los que no votan, pero déjame decirte una serie de datos, hay datos que no te ponen verde… déjame contarte que no paras de hablar.

Esperanza Aguirre: No, no, mira Antonio, ¡qué no, que no!… que yo he pactado con el programa que no te iban a dejar hacerme preguntas.

Joaquin Prat: Ah, no perdone doña Esperanza, es verdad, lo hemos pactado así, pero como se había referido a Antonio Miguel, entonces por alusiones. ¿No quiere hablar con Antonio Miguel?

Esperanza Aguirre: Yo hablo con Antonio Miguel encantada pero ya le conozco, y va a comenzar a dar una retahíla de datos, la mayoría de los cuales no tienen nada que ver con la realidad y prefiero que le conteste Cristina (Cifuentes) que para eso está ahí.