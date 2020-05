En laSexta escuece la fractura de la izquierda: acusan a ERC de «chantaje al Gobierno» y exigen a Compromís que «se justifique»

En laSexta, y más concretamente en el programa de Antonio García Ferreras, ha escocido la fractura de la izquierda durante la votación de la quinta prórroga de un nuevo estado de alarma.

Una prórroga que sale adelante gracias a una nueva alianza del ‘funambulista’ Pedro Sánchez, esta vez con el centro-derecha de Ciudadanos, pero con el voto en contra de dos partidos en la izquierda que fueron fundamentales para que el PSOE se hiciera con el poder, tanto con la moción de censura a Mariano Rajoy de 2018 como con la investidura tras su victoria electoral: ERC y Compromís.

Su cambio en el sentido del voto ha llevado al tertuliano de ‘Al rojo vivo’, José Miguel Contreras, tachó de «chantaje» la nueva posición de ERC, una palabra que les pareció «bastante fuerte» tanto a García Ferreras como a su compañero de mesa Gabriel Sanz.

El propio Ferreras reconoció «que le desconcertaba» lo de Compromís. E invitó a su portavoz Joan Baldoví a explicar por qué contribuía a esta fractura en la izquierda. Y es que aunque Sánchez parece querer tejer una alianza con un partido que previamente estaba en el bloque de la oposición como C’s, muchos en la izquierda mediática, como laSexta, temen que la legislatura se tambalee con la fuga de partidos que apoyaron la investidura.

Gabi Sanz: Pero esto va a salir porque el Gobierno no se puede permitir que lo tumban con tres meses de legislatura. Pero Sánchez se tiene que asegurar un colchón y no pasa nada por cambiar de alianzas

Ferreras: Pero que estamos votando un estado de alarma, no es una votación ideológica. Es una votación de seguridad sanitaria. Por eso me desconcierta lo que hace ahora Compromís.

Gabi Sanz: Claro, es que para ellos es inviable. No puede ir de la mano con un Ciudadanos que ya dice ‘con los separatistas nada’.

En ese momento apareció la figura de José Miguel Contreras, que más sanchista que el propio Sánchez, señaló a los grupos de izquierda que no iban a apoyar la prórroga del estado de alarma, entre los que se encuentran los independentistas de ERC y los nacionalistas valencianos de Compromís:

Contreras: Es una situación muy seria. Mantener la palabra no se entiende muy bien, me gustaría plantear que lo importante es el sistema democrático, los españoles hemos elegido este modelo de no mayorías absolutas que obligue a negociar. Un Gobierno sin mayoría ha hecho un ejercicio de pacto pero está obligado en cada semana a negociar la victoria.

El interés nacional no existe, existe el «chantaje» de partidos pequeños que piden lo suyo. Hay un desequilibrio importante, porque el «chantaje» de ERC en el que hace depender los grandes asuntos que afectan a España de sus estrategias políticas ha quedado aplazado desde el momento que Ciudadanos ha cambiado su estrategia.