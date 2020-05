Ir a la playa duchado y no pasar más de cuatro horas son algunas de las nuevas pautas en Andalucía

L a Junta de Andalucía ha desarrollado un decálogo de recomendaciones con el objetivo de poder disfrutar del litoral andaluz y minimizar las posibilidades de generar tensiones frente al COVID 19.

La primera de las recomendaciones es la que más sentido común tiene, puesto que refleja que si alguien tiene síntomas de la enfermedad, ni se le pase por la cabeza ir a la playa.

Ducharse antes de ir y una vez que lleguen a la playa y darse otra ducha una vez dentro de ella, es otra de las recomendaciones, al igual que se planifique la visita extremando las medidas higiénicas, con ropa y accesorios de baño limpios, una toalla por persona, y mantener la higiene de manos sin tocarse nariz y boca.

Del mismo modo, la Junta establece que las personas no deberán permanecer más de cuatro horas por jornada en la playa y que dentro del tiempo de disfrute de la playa, los usuarios no compartan útiles de juego y que se utilicen bolsas para guardar los residuos sólidos, cerradas «adecuadamente» y depositadas en papeleras y contenedores, para que no generen «un serio peligro de contagio».

Uno de los puntos más complicados será para los ayuntamientos, puesto que serán ellos los que tengan que «establecer el máximo aforo permitido en las playas de su municipio de acuerdo a las disposiciones que se vayan dictando por la autoridad sanitaria competente», así como que, «en las zonas de estancia de las personas usuarias«, haya una »distribución espacial para garantizar la distancia de seguridad de al menos dos metros entre ellas mediante señales en el suelo limitando los espacios».

También se pide que se obedezca y se sigan las indicaciones de los servicios de salvamento y socorrismo, que no se «fuerce» su intervención alejándote de la orilla y que no te bañes en zonas prohibidas.

Igualmente, las hamacas y sombrillas deben mantener las distancias de seguridad o en su caso disponer de barreras físicas, de fácil limpieza y desinfección, entre los usuarios. La Junta no recomienda el uso de colchones o colchonetas en esas hamacas y aboga por la reserva previa y el pago telemático.

Y por último se considera que «las entidades locales deberían delimitar en el plan de contingencia un horario de apertura y cierre de las playas, de tal forma que su horario permitiese realizar las labores de limpieza y desinfección que, en todo caso, debería ser una actividad previa al inicio de la apertura y posterior tras el cierre de la zona de baño»