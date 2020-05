Hermann Tertsch anuncia una nueva razón por la cual Fernando Simón «debe ser cesado e imputado»

La responsabilidad de Fernando Simón en la crisis del coronavirus ha quedado más que demostrada.

Y no es poca cosa.

A finales de enero se atrevió a decir que España iba a tener, «como mucho, algún caso contagiado» y a pesar de lo que se veía en China o en Italia, se atrevió a afirmar que «con la información que tenemos ahora mismo, hay indicios de que esta enfermedad sigue sin ser excesivamente transmisible«.

Por si esto fuera poco, en aquella intervención también añadió que «según el número de casos diagnosticados día a día, la epidemia comienza a remitir».

Es una larga lista, y esta semana se ha conocido que el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CAES), también desoyó a los expertos de los países con más peso en la Unión Europea, Francia y Alemania, cuando avisaban que la evolución del coronavirus no invitaba precisamente al optimismo y que los países del entorno europeo debían prepararse adecuadamente

Esto último ocurrió en un encuentro del Foro Asesor del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, celebrado en Estocolmo, en Suecia, los días 18 y 19 de febrero de 2020.

En dicho evento, los alemanes, por ejemplo, pusieron sobre la mesa los problemas que ya había en febrero para poder adquirir equipos de protección individual y las dificultades para poder fabricarlos, algo a lo que también se adhirió Holanda.

Pero Simón hizo oídos sordos, de la misma forma que actuó en cuanto al uso obligatorio de las mascarillas, negándose a ello pese a que la inmensa mayoría de los españoles sabía de la necesidad de esta medida.

La exigencia de llevar mascarilla en todo momento entró en vigencia este jueves 21 de mayo, pero en febrero también fue negada por el director del CAES.

«El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología y eso las autoridades sanitarias lo indicarán. Pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Y no es una opinión nuestra a nivel nacional, es una opinión que ha expresado la de OMS que han expresado otros países. Las mascarillas tienen su utilidad, tienen su función y tienen su ámbito donde utilizar y donde cumplen su función. Por tanto, es importante que la población no asuma mecanismos de protección que pueden no tener sentido», dijo Simón el pasado 26 de febrero de 2020.