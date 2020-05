Jauría podemita a la caza de un taxista con bandera española

Se llama Alberto, tiene 34 años y reside en el barrio de Moratalaz.

Y este 20 de mayo de 2020 tuvo que ser atendido anoche en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid con contusiones múltiples, tras ser agredido por un jauría de Podemos, que antes llamó ‘puta‘ a su novia e intentó golpearla, por llevar una bandera española.

Era la primera vez que Alberto y Mamen salían a la calle a manifestarse contra el inepto Gobierno Sánchez.

Ambos son autónomos -él taxista y ella peluquera- y llevan dos meses sin poder trabajar y sin cobrar ninguna prestación.

Como en los últimos días, decenas de personas se manifestaron en la Avenida Moratalaz, en un barrio madrileño de clase trabajadora, para exigir la dimisión del Gobierno socialcomunista.

Pero esta vez se encontraron enfrente a bandas de extrema izquierda. Fue una de estas bandas, la que acorraló a Alberto y le propinó en manada golpes y patadas en la cabeza.

Cuando llegó la Policía, el joven taxista sangraba abundantemente.

«Dos chavales han ido a acosar a mi novia, a insultarla y pegarla. La han llamado puta fascista. Por defenderla me han cogido, primero me han empezado a pegar entre dos, luego han venido cinco, diez… lo cobardes que son. Me he partido la mano, me han hecho una fisura, tengo cortes por todo».

La Policía Nacional, la misma a la que el ministro Fernando Grande-Marlaska ordena investigar quien está detrás de los que protestan con cacerolas y banderas rojigualdas, ya tiene la grabación de lo ocurrido, en la que son perfectamente reconocibles los autores de la agresión.

Se trata de fanáticos vinculados, a la asociación Distrito 14, que ha colgado el vídeo en las redes sociales.

En su perfil de Twitter añaden: «Haciendo barrio contra el capitalismo, el patriarcado, el fascismo y racismo».

«Pablo Iglesias ha incitado a la gente a que se pegue»

Violencia fanática y muy al estilo de la que aplauden Sánchez e Iglesias la noche de este 20 de mayo de 2020 en el barrio madrileño de Moratalaz.

Una banda de sectarios de extrema izquierda han agredido a un joven que se manifestaba junto a su pareja, contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la desastrosa gestión de la pandemia del coronavirus.

Alberto, que tuvo que pasar la noche atendido en el Gregorio Marañón, En conversación con OKDiario aseguraba lo siguiente:

Dos chavales han ido a incitar a mi novia, a insultarla y pegarla. La han llamado puta fascista. Por defenderla me han cogido, primero me han empezado a pegar entre dos, luego han venido cinco, diez… lo cobardes que son. Me he partido la mano, me han hecho una fisura, tengo cortes por todo

Su novia, también afectada, corroboraba su versión:

«Era la primera vez que salíamos a manifestarnos para protestar por todo lo que está ocurriendo y para defender nuestros derechos y a nuestro país. Dos perroflautas, porque no son otra cosa han pasado a nuestro lado y han empezado a increpar a todos los que llevábamos banderas españolas. Me han empezado a decir cosas, me han sacado el dedo y me han llamado puta y fascista. Cuando yo les he respondido han venido a pegarme. Se ha tenido que meter Alberto para defenderme.»

Era la primera vez que Alberto y Mamen salían a la calle a manifestarse con la bandera española contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

El incidente ha ocurrido pasadas las 21 horas, a la altura del número 181 de la Avenida de Moratalaz, lugar en el que se estaba celebrando una cacerolada pacífica pidiendo la dimisión del Ejecutivo.

Manifestantes en Moratalaz salen pacíficamente con sus banderas pero los que se denominan “antifascistas” agreden por doquier incluso a mayores y apuñalan a un joven.

Las causas de la agresión están siendo investigadas, durante esta protesta se ha producido una riña entre un grupo de extrema izquierda y los congregados en la zona que ha acabado con un joven agredido en la cabeza con un objeto. Por el momento, no hay ninguna persona detenida.

Como se puede ver en las imágenes, un grupo de agitadores acudieron al lugar donde centenares de personas clamaban por la dimisión del Gobierno en la tradicional de las nueve de la noche.