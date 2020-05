Sánchez lleva un año, 11 meses y 26 días en La Moncloa: ¿puede usted citar algo que haya mejorado para los españoles?

Casi dos años de Pedro Sánchez en la Moncloa, decidiendo los designios de los españoles.

Primero en solitari, aunque con sus socios de la moción de censura del 1 de junio de 2018, podemitas y nacionalistas-separatistas apretándole el gaznate.

Y después, tras dos elecciones generales en 2019, con Unidas Podemos, en los que todo ha ido a peor y ahora la ruina económica se cierne sobre el sufrido pueblo español.

Un año y 11 meses lleva el presidente del marketing aposentado en su trono, el ‘Doctor cum Fraude’, recuerden, más pendiente de las fotos de Iván Redondo que de aportar soluciones a los españoles.

Porque, ¿acaso alguien puede citar algo que haya mejorado para los ciudadanos en todo este tiempo?

Ahora, con decenas miles de muertos, que ni el propio Gobierno es capaz de definir la cantidad exacta, por la pandemia del coronavirus sobre su espalda, con la sanidad desbordada, con los negocios en la ruina, Pedro Sánchez no parece el encargado idóneo para sacar a flote al país, porque no hay casi nadie que en todo este tiempo le haya ido bien…

Aunque sí encontramos algunos casos residuales:

Casoplón de Pablo Iglesias e Irene Montero (con blindaje incluido)

Pablo Iglesias, hace tiempo se quitó la careta convirtiéndose en «casta» con un sueldo de ‘ricos’ y casa de lujo. Eso mismo que él repudiaba y criticaba con dureza. Hace dos años, Iglesias y su pareja, Irene Montero, decidieron comprarse un chalet de 600.000 euros en la localidad madrileña de Galapagar.

Una decisión que contrasta con lo que el líder de Podemos decía tiempo atrás. «Las mejores vistas de Madrid están aquí en Vallecas (…) Me parece más peligroso, Ana Rosa, el rollo de aislar a alguien, este rollo de los políticos que viven en Somosaguas, que viven en chalets, que no saben lo que es el transporte público, que no saben lo que cuesta un café», llegó a confesar el hoy vicepresidente segundo.

Con la crisis del coronavirus, toda España se ha levantado con las ya conocidas caceroladas pidiendo la dimisión del Gobierno social-comunista. Por este motivo, Pablo Iglesias está convirtiendo su chalet de lujo en un ‘fuerte militar’. El exagerado despliegue de seguridad es un ‘regalo’ del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para evitar que las caceroladas y escraches de los vecinos indignados por la nefasta gestión del Gobierno ante la crisis del coronavirus.

Begoña Gómez, la ‘enchufada’

Begoña Gómez -la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez– fue nombrada en diciembre de 2018 como directora del Centro para África, vinculado al mundo de las ONGs. En su día, su fichaje no estuvo exento de polémica. Al poco tiempo de trascender la noticia, las redes sociales criticaron abiertamente lo que catalogaron como un caso de ‘enchufe’.

Una abultada nómina a cambio de poner en marcha el IE Africa Center con el objetivo de impulsar la innovación, el liderazgo ejecutivo, el emprendimiento y el desarrollo de proyectos de acción social en el continente africano. Mientras que fuentes próximas al IE aseguraban que «en contadísimas ocasiones» se la ha visto en su puesto de trabajo. Begoña Gómez ha pasado más días ausente de su puesto laboral que trabajando.

Viajes oficiales, escapadas con Pedro Sánchez, asuntos familiares, ocupaciones en La Moncloa, festivales, descansos o el jet lag de tan ajetreada agenda mundial han provocado que, según las fuentes consultadas, a Gómez apenas se le haya visto una decena de veces en su puesto de trabajo.

Echenique, el ‘pijo’ que ha vivido dos años en el barrio de Salamanca

El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, se encarga de descalificar día a día a los vecinos del barrio madrileño de Salamanca, a los que tacha de ‘pijos’ ya que desde hace semanas montan una cacerolada todas las tardes contra el negligente Gobierno y su gestión en la crisis del coronavirus.

Pero sin ir más lejos, Echenique habla de sus propios vecinos, ya que durante más de dos años ha vivido en un piso en el barrio de Salamanca, una de las zonas más caras de España. Actualmente, el portavoz de Podemos se ha desplazado al barrio de Fuencarral. No se ha ido a Vallecas o Villaverde.

Enagás ficha de consejero a un asesor de Podemos contrario al gas

Son las llamadas ‘puertas giratorias’ que tanto han criticado PSOE y Podemos, pero por las que ahora se cuelan sus dirigentes.

Y es que el consejo de administración de Enagás prepara el fichaje de uno de los asesores de Podemos en materia energética, Cristóbal Gallego, así como del exministro de Industria y expresidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, y el exministro de Fomento y exeurodiputado, José Blanco.

Curiosamente, el futuro consejero de Enagás y asesor de Podemos ha respaldado desde el Observatorio crítico de la energía algunas campañas en contra del gas. Concretamente, esta organización suscribió en 2018 el manifiesto: «Gas no es la solución» junto con otras organizaciones como Greenpeace, Seo Bird Life, o la Fundación Renovables.

Curiosamente, Enagás es una empresa regulada y sus beneficios dependen en gran medida del crecimiento de la red de gas y de sus usos. La situación además resulta todavía más chocante en el caso de Podemos teniendo en cuenta la campaña que la formación morada realizó contra «la casta» por boca de Pablo Iglesias y la propuesta de ley planteada para acabar con las puertas giratorias.

Mientras, España a la quiebra

Ahora bien, si usted no es afortunado como para entrar en esa lista de privilegiados, y simplemente es un trabajador, autónomo o empresario normal y corriente, nada le habrá ido a mejor.

Si es usted uno de los nueve millones de parados que hay en España; o si se le ocurrió arriesgar e invirtió en un negocio; si está de alquiler pagando un pastizal por encima del SMI; si es usted uno de los 69.547 taxistas que hay en España; si tiene usted uno de los 181.230 bares que hay en nuestro país; si es usted uno de los cerca de 3,2 millones autónomos de este país; nada de nada le habrá mejorado durante estos dos años de mandato de Pedro Sánchez.

Bueno, no es del todo cierto. Sí que hay otros que sí han mejorado sus condiciones y se han beneficiado: los proetarras y los independentistas.