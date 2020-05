Una tertuliana de TVE se pregunta por qué no puede calificar a VOX de «golpistas» y Macarena Olona la deja frita

«No voy a entrar en lo que a ustedes les han dicho, porque ustedes también han dicho cosas». Diego Losada, el sustituto de María Casado en ‘La Mañana’ de TVE, ha protagonizado una tensa entrevista con Macarena Olona (Vox) al hilo de la desagradable Comisión de Reconstrucción que se vivió este 28 de mayo de 2020 en el Congreso y que tuvo por protagonistas a Pablo Iglesias y a Iván Espinosa de los Monteros.

Olona le dejó claras las cosas a Losada sobre lo que piensa que está pasando ahora mismo en la política española:

Diego Losada insistía en esta cuestión y para ello le dio paso a su tertuliana Carmen del Riego, que se preguntaba, no sabemos si a ella misma o a la invitada, que por qué no se podía tachar a los de VOX como «golpistas» si ellos llamaban «comunistas» a los de Unidas Podemos.

Del Riego: Cuando usted habla de Gobierno socialcomunista, la otra parte Unidas Podemos no es solo comunista, porque ustedes si pueden echarle a la cara al Gobierno ese calificativo, y en cambio ellos no pueden reprocharles, cosa que rechazo, como golpistas

Olona: Doña Carmen, la diferencia es sustancial

Del Riego: No…

Olona: A nosotros no se nos puede calificar de golpistas porque no lo somos en cambio el señor Pablo Iglesias es un comunista confeso.

Del Riego: Fue una persona que perteneció al Partido Comunista

Olona: Doña Carmen, que es un comunista que acepta los postulados comunistas y los desea implementar. Su apariencia de cordero esconde un lobo feroz. Sus nexos chavistas-boliviarianos no los esconde. No lo vamos a blanquear, al igual que en Vox no vamos a blanquear a ETA y denunciamos la cesión de un espacio público a un terrorista que es al fin y al cabo blanquear el terrorismo. Como hace este Gobierno socialcomunista pactando con los herederos de ETA