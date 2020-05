Entrevista a Juan Antonio Callejas, el diputado del PP que se enfrentó a Illa: «Ha hecho todo mal y encima saca pecho»

Conversamos en ‘El Quilombo’ de Periodista Digital con Juan Antonio Callejas, diputado del Partido Popular por Ciudad Real y alcalde de Villamayor de Calatrava, el diputado que le exigió a Salvador Illa que le transmitiera unas palabras de apoyo para una vecina de su municipio de origen.

“Al poco de comenzar la pandemia murió un vecino nuestro. Su única hija no lo pudo ver ni despedirse, sólo recibió sus cenizas. Se puso en contacto conmigo y me pidió por favor que le hicieran el test. Le escribí personalmente y no recibí ningún tipo de respuestas”, explicaba Callejas.

«Dado que estamos aquí con todas las cámaras, le pido por favor que uso una de ella para dirigirse a ella, que se llama Margarita, para poder pedirle perdón por la gestión tan lamentable que ha hecho su Gobierno”, terminó Callejas.

La respuesta de Illa fue de una chulería intolerable que sus medios acólitos vendieron como ‘zasca’ cuando en realidad se trataba de toda una muestra de desprecio:

“Usted está muy obsesionado en que haya muchas cámaras viéndonos, yo muy poco. Hay ciertas cosas que las hago en privado y ciertas en público. Los sentimientos los sé guardar para mí y los sé expresar y de forma que los tengo que expresar sin hacer espectáculos».

Es decir, que consolar a la hija de una víctima de coronavirus es puro «espectáculo» para un ministro que se la ha pasado dando ruedas de prensa diciendo una cosa y la contraria durante los meses de pandemia.