La medida de Trump contra los ‘antifascistas’ que aplaude VOX y pone histéricos a los radicales de Podemos

La extrema izquierda está muy nerviosa.

Donald Trump anunció que atacará a las organizaciones violentas que, internacionalmente, utiliza la izquierda radical para fomentar la violencia y la desestabilización social.

Es importante recordar que los ‘grupos antifascistas’ son organizaciones coordinadas y financiadas por radicales socialistas y comunistas que abogan por la violencia para favorecer la llegada de la izquierda al poder.

Dichas organizaciones, que están detrás de las violentas protestas registradas en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, son las mismas que hace meses desestabilizaron a Chile y Bolivia.

Ahora, el presidente de Estados Unidos anunció que declarará ‘organización terroristas’ a todos los grupos antifascistas radicales.

Los anuncios llegan después de que se filtraran imágenes de un sujeto pagando a manifestantes del ‘Black Lives Matter’ para quemar, romper y saquear en Estados Unidos.

El fiscal general de EEUU, William Barr, aseguró que el Departamento de Justicia busca «arrestar y acusar a los agitadores radicales violentos que ha secuestrado las protestas pacíficas» y señaló como responsables a «antifa y otros grupos similares».

Las informaciones apuntan claramente a que hay organizaciones anarquistas de extrema izquierda que están aprovechando las protestas para propagar violencia e imponer su agenda antisistema. Así como promover un caos que impulse un cambio en el poder para facilitar la llegada de la extrema izquierda.

Sin embargo, la declaración como ‘organización terrorista’ supondría un duro golpe para socialistas y comunistas radicales tanto dentro como fuera de España.

Nervios en España

El líder de VOX, Santiago Abascal, aplaudió el anunció de Donald Trump y aprovechó para dar un ‘zasca’ al Gobierno de Pedro Sánchez.

A través de su cuenta de Twitter publicó: “¡Bien por Trump! En España el PSOE los sientan en el consejo de ministros y en el CNI”.

¡Bien por Trump!

Un claro mensaje para figuras como el vicepresidente Pablo Iglesias y también para el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

El mensaje de Abascal fue recibido con tanto miedo como indignación por parte de la izquierda más radical y violenta de España, quienes temen que la medida estadounidense se expanda y les destruya el ‘chollo’ de poder actuar violentamente e impunemente por la excusa de luchar contra un fascismo inexistente.

Nexos internacionales

A pesar de que se intentó vender a los ‘grupos antifascistas’ como organizaciones sin jerarquía interna y solo conformada por jóvenes con ideales ‘progres’, la realidad es otra.

Además de contar con una estructura consolidada, también manejan una red internacional. En este sentido, desde Estados Unidos advierten que los ‘Antifa’ norteamericanos colaboran con redes que están situadas en Europa y Latinoamérica (hay fotos de manifestantes con el rostro de Hugo Chávez en los actos violentos de Washington).

La relación de los ‘grupos antifascistas’ con el terrorismo no es solo una idea de Trump. A lo largo de la historia, ya fueron vinculados con actividades paramilitares como ocurrió con el primer grupo Acción Antifascista alemán de 1923 y, mucho más reciente, con los grupos armados Antifa europeos y norteamericanos de la Brigada Internacional de Liberación (activa desde 2015) operativos en la Guerra Civil Siria.