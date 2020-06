Publicado el nuevo número de la comisión legal, forense y de mediación del Colegio de Logopedas.

Es mejor arriesgarse a salvar a un hombre culpable que condenar a un inocente.

Ayer desde «Tricornios en Democracia» hablamos con Jaime Paniagua y la disfagia, profesional de gran talento. Hoy de la «Comisión Legal Forense y de Mediación del Colegio profesional de Logopedas de Galicia» que acaba de publicar un nuevo número de su boletín informativo periódico que emite la comisión de dicha Institución. Ver número Boletín Comisión Legal Forense Mediación

Como bien dice el coordinador de la CLFM, «Una titulación no hace una profesión sino que sirve para muchas otras». España en el marco educativo ha vivido cambios generalistas muy importantes y la reforma de Bolonía o de grado ha sido una muestra de los mismos. Seguimos en momentos de cambios y de acercamiento a la realidad en especial a la realidad Europea y al mundo del saber hacer y de premiar lo práctico que resuelve problemas, a la mayor eficiencia y eficacia.Todos los profesionales y profesiones sean manuales o científicas deben ser valoradas y reconocidas, en términos de clara igualdad. Desde la CLFM del colegio profesional de Logopedas de Galicia se viene trabajando en la formación práctica centrada en el saber hacer, en dotar a sus colegiados de herramientas, de capacidades y aptitudes que entren dentro de los parámetros de la excelencia, del buen hacer y que resuelvan los problemas que tienen sus pacientes, educandos y clientes, con claras aportaciones a la sociedad actual.

El trabajo y el esfuerzo de todo el colectivo, y de su junta de gobierno cosecha sus frutos, desde la creación de la primera comisión, la CLFM, han venido seguidamente otras, las cuales aportan unas sinergias que benefician a todo el colectivo de la logopedia. Lo han demostrado de manera superior en los tiempos de la pandemia de ese virus conocido como COVID-19.

La CLFM, se haya en la zona de la innovación, de la creatividad y en el mundo del siglo de la mente y de la Inteligencia Artificial, se encuentra en un terreno donde la ciencia avala al derecho, donde crea sociedad, y relaciones humanas basadas en la concordia y el empoderamiento de los propios interesados.

Entre otras áreas se centra en el campo pericial, legal y forense, en el de las pruebas para el campo jurídico, para ser los asesores y los ojos de los jueces, de los profesionales del derecho y tribunales, para que de este modo sus resoluciones puedan estar basadas en pruebas válidas fiables y justas, en una palabra, sentenciar con base suficiente para que no se condene a un inocente, para que la sociedad avance en el terreno de los derechos humanos y de la paz. Ver listado Peritos y Mediadores Listados Peritos y Mediadores .

En paridad con los Peritos Legales y Forenses se encuentran muy unidos los Mediadores, que junto a los logopedas legales y forenses, están ubicados en una especialización del mundo del derecho y la logopedia que afianza la justicia y los derechos humanos y las leyes o valores fundamentales consagrados en nuestro texto constitucional , en las normas de la Unión Europea y en los tratados internacionales a los que España se ha unido con fuerza de ley interna.

Para terminar, señalar que es muy difícil trasladar comprensión a las personas que no quieren adaptarse al mundo real y actual, que pasan por el mundo copiando y haciendo lo que otros hacen y que justifican lo que hacen porque es lo que hacen todos; visionan un mundo sin oportunidades sin evaluar lo positivo de los cambios. Sin pensarlo ni dudarlo se ponen al lado de los que tienen las profesiones distribuidas en parcelas, estiman que no ha habido cambios, aún creen desde su tabula rasa, que no han nacido profesiones que ni siquiera se esperaban pero que existen ya y han muerto muchas otras o están finiquitadas a pesar de que aún no se enteren, todo ha cambiado y es una oportunidad para la mejora. Los Logopedas, como otros cuantos profesionales de los pilares del estado de derecho –salud y educación– están ahí y están en la vanguardia, son aquellos profesionales que se ocupan de la parte alta del cuerpo humano, de la cabeza, y del concepto superior que algún sabio determinó bajo el concepto de lo que se conoce como lo biopsicosocial, y saben que han sido formados de forma multidisciplinar, y desde las comisiones siguen haciéndolo, aprendiendo y con los pies en el suelo dando pasos cada día.

Para finalizar Ya, El mundo del siglo veintiuno ya no es el de antaño, no hay compartimentos estancos, igual que profesiones para siempre, el mundo de la ciencia penetra en todo, el hombre busca ser feliz en el menor tiempo posible, quiere una vida digna, y que respeten sus derechos inalienables, especialmente quiere justicia, nadie está ni más pegado ni más separado de ésta, de las leyes, de su conocimiento y de su aplicación, por eso es fundamental que las profesiones promuevan y participen directamente en el campo que es de todos, aportado lo poco o mucho que puedan, terminando con la cultura del litigio para asentar la de la paz y el arreglo pacifico por los interesados de sus asuntos y que la justicia y el derecho se apoyen en postulados científicos que puedas conducirnos a la justicia de verdad, no del quién más grita en en los foros. Una apuesta por el nuevo siglo, por una nueva sociedad y por la ciencia. La Comisión Legal Forense y de Mediación ya apostó por el siglo de la mente y por los conocimientos científicos decididamente y como no, coordinando la misma está uno de los nuestros, uno de los valientes Guardias Civiles Democráticos que como dijeron nuestros oficiales, son hombres avanzados a sus tiempos.