De «xenófobo» a «pijoprogre»: el aclamado contragolpe de Vox tras la guerra que inició Cepeda

La aprobación del Ingreso Mínimo Vital el pasado viernes 29 de mayo de 2020 ha generado reacciones de todo tipo en la ciudadanía patria, y, ya sea a favor o en contra, la consideración debería estar presente en toda opinión que se lance, algo que olvidó Luis Cepeda cuando se refirió a Santiago Abascal como «pedazo de ignorante» después de que este dijera que “el Gobierno dispara el efecto llamada al permitir cobrar el Ingreso Mínimo Vital a inmigrantes ilegales (…), al tiempo que los españoles y los inmigrantes legales continúan sin respiradores y sin cobrar los ERTEs, en la cola del hambre y la muerte”.

La renta mínima vital la pueden cobrar todas las personas que lleven 1 año residiendo en España. Deja de puto engañar al pueblo español con tu racismo encubierto. La gente que viene en patera no quiere invadir, pedazo de ignorante, quiere vivir. https://t.co/NH2eons3FN

Además de las decenas de mensajes que le recomendaban enfocarse a «lo suyo, que es cantar», dejando «que la gente preparada sea la que hable de los problemas y las soluciones que necesita España», también le corrigieron sus palabras y se puntualizó que existen algunas «excepciones» con respecto a la recepción de esta ayuda, como «las víctimas de violencia de género» o quienes hayan sido damnificados por una organización de «trata de personas, como las que se dedican a traer gente a Europa».

Pero el asunto no quedó ahí, porque, horas más tarde de la polémica (e innecesaria) embestida, era la cuenta oficial de Vox quien decidía contraatacar con un contundente y rotundo mensaje.

«Sublime Abascal», «Vox es la derecha seria y consecuente», «están los tontos y después va Cepeda», «dedícate a cantar, que es lo que sabes hacer», «léete el BOE y luego nos cuentas» o «que se busque la fama cantando» son solo algunos de los comentarios que pueden leerse bajo los posts de la discordia.

Por su parte, el de ‘OT 2017’, evidentemente resentido y molesto, replicaba tachando al partido político de «panda de xenófobos» con «pensamiento fascista», e invitando a todos sus miembros y afines a «irse a cagar». Consejos vengo que para mí no tengo, que diría el refranero.

La inmigración genera más ingreso que gasto público panda de xenófobos. Aparte de que su paguita la están pagando ellos, el gobierno no la dará a personas en situación ilegal. Vuestro pensamiento fascista me da un miedo que me transporta casi a 1944. Iros a cagar. https://t.co/VPdqWNogC3

— Luis Cepeda (@cepedaoficial) June 3, 2020