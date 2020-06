Bertrand Ndongo, ‘el negro de VOX’, lleva meses recibiendo amenazas de muerte mientras la izquierda enmudence

Indignación y protestas a raíz del asesinato de George Floyd, un afroestadounidense de 46 años, en Estados Unidos. Miles de personas han salido a las calles en más de veinte ciudades de todo el país. Así pues, las protestas en Estados Unidos se han caracterizado por su violencia y actos delictivos, un enfoque muy lejano a la lucha contra el racismo o la brutalidad policial. Un importante número de criminales está aprovechando la caótica situación para conseguir productos de forma ilegal y destrozando por completo algunas de las tiendas más codiciadas.

Cualquier tipo de discriminación debe ser denunciada, independientemente de la ideología o condición social del sujeto. Pero bien, cuando el que sufre no comulga con el pensamiento de la izquierda, todo cambia.

Bertrand Ndongo, conocido como ‘el negro de VOX’, ha denunciado en su cuenta de Twitter los continuos ataques que lleva sufriendo desde hace meses, tanto él como su familia. La mayoría de ellos «vienen de negros», afirma el simpatizante del partido de Santiago Abascal.

«Mis hijos y yo llevamos meses sufriendo insultos racistas, amenazas de muerte, barbaridades… Casi todas, 99,9% vienen de negros. Simplemente por pensar distinto y elegir libremente mi camino. Los únicos que me han apoyado son los «racistas» simpatizantes de VOX», ha expresado este 5 de junio de 2020.

Bertrand destaca que lo más curioso es que «otros negros» que no le insultan justifican este comportamiento con una frase: «Te lo mereces por traidor a nuestra raza, tú no eres negro». «Parece que tenemos unas instrucciones, un camino a seguir todos como cabras al monte, el que se sale merece la muerte», asegura.

El de VOX, también ha mostrado su asombro por la cantidad «de negros» que comparten sus argumentos, pero prefieren mantener el silencio «por miedo a su comunidad». «¡Es una pena!», lamenta.

