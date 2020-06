Un inspector jefe de la Policía masacra a los compañeros de la foto más insultante para el Cuerpo

Se han pasado cuatro pueblos por ir de progres por la vida y les han metido un buen bocinazo.

Pedro Santos Martínez Orviz, inspector jefe de la Policía Nacional, con prácticamente cinco lustros de servicios en este Cuerpo, ha saltado a la yugular de tres compañeros que han protagonizado una imagen que resulta insultante para el propio cuerpo.

En plena ola de solidaridad por la muerte de George Floyd a manos de un agente en Minneapolis, en Minnesota, Estados Unidos, se ha empezado a viralizar el gesto de poner una rodilla al suelo, remedando el gesto de ese policía con el que produjo el fallecimiento de ese afroamericano.

Aquí, en España, también se ha repetido ese gesto, pero lo que no se esperaba es que efectivos del propio Cuerpo Nacional de Policía se prestaran a protagonizar una imagen que resulta un insulto para la totalidad de agentes que conforman el CNP.

Por eso, este inspector jefe les ha ajustado las cuentas en Twitter porque pareciera que la Policía en España tiene por norma saltarse los protocolos en las detenciones y nada más lejos de la realidad.

Asegura que con los errores lógicos que puede cometer una persona, lo cierto es que él siempre se ha ajustado a la más estricta legalidad y que no solo ha hecho cumplir la misma, sino que él es el primero en seguir esos dictámenes.

Me llamo Pedro Santos Martínez Orviz, Inspector Jefe de Policia Nacional, 24 años de servicio, ver esta foto me da vergüenza, soy humano y habré cometido errores, pero toda mis actuaciones con absoluto respeto a las leyes que juré cumplir y hacer cumplir.

Siempre he estado en actividades operativas y he tenido el honor de compartir trinchera con mujeres y hombres que se han jugado el tipo por servir a la sociedad. He vivido mucho en esta profesion buenos momentos y otros terribles. Pero si viviera 100 vidas…..

( 2)

— PedroOrviz (@PedroOrviz70) June 4, 2020