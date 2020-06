Vicente del Bosque ahora confiesa a los de la SER que Pedro Sánchez le llamó para ficharle

Vicente del Bosque ha reconocido al programa ‘Buenismo Bien‘ de la SER que recibió una llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para ficharlo, aunque rechazó la propuesta «porque se trata de un asunto muy delicado«.

«Pedro Sánchez me llamó, no me ofreció nada pero me dijo que hiciera algo de política. Admiro a los políticos, pero no voy a meterme en este mundo porque soy profano. Además, no quiero meterme en un asunto tan delicado e importante como es el deporte en España, creo que tiene que estar alguien muy preparado«, dijo el ex seleccionador español en el mencionado programa.

En el pasado, hubo rumores de que el ex entrenador del Real Madrid sería el nuevo Secretario de Estado para el Deporte: «Mi padre siempre me decía: pórtate bien y no te metas en política».

VINCULACIÓN DE IZQUIERDAS

A Del Bosque siempre se le ha relacionado con una ideología de izquierdas y progresista aunque él ha preferido hacer gala de su discreción y no mojarse demasiado.

El periodista de laSexta Quique Peinado lo incluyó en su libro ‘Futbolistas de izquierdas’ aunque él declinó hacer declaraciones para su obra. Sí se las hizo al periodista Jesús Cintora para hablar de Pablo Iglesias:

«Tiene sus cosas buenas, pero no me gusta que haya focalizado todo su empeño en el PSOE. Además, llamándose Pablo Iglesias, coño».

MOLESTÓ CON LOS GRUPOS DE WHATSAPP QUE ATACAN AL GOBIERNO

Durante la crisis del Covid-19, los grupos de Whatsapp de los españoles han ardido en general, con altas y ácidas dosis de críticas al Gobierno y a su gestión de esta pandemia.

Del Bosque confesó que durante esta época ha preferido marcharse de algunos grupos de Whatsapp por conversaciones de contenido político: