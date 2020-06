De guardia civil a ministro: por qué tiene usted que dimitir, señor Marlaska

Vamos a reproducir un artículo publicado por nuestro entrañable amigo y compañero, –Miguel Lezcano– uno de los nuestros de siempre. Un artículo que pone firmes a un ministro que justifica lo injustificable, habla de cambios con los ceses etc, pero no llevó a cabo cambio alguno, es más, lo que hizo fue impedir el readmisión de los Guardias Civiles Democráticos a los que recibió y apoyó la Ministra de Defensa Margarita Robles. No podemos añadir nada a lo que uno de los nuestros Miguel Lezcano señala y resaltamos: » Perseguidos, sancionados, detenidos ilegalmente, y organizado operaciones delictuales como la Operación Columna, Documentos Operación columna iniciales y el ministro no fue capaz de abrir una comisión de la verdad sobre documentos que tiene en su mesa y rehabilitar haciendo cumplir las resoluciones parlamentarias y las sentencias del TC y del TEDH que ordenan readmitir con todos sus derechos a los Guardias Civiles que con su trabajo diario cambiaron la benemérita. Nuestro compañero hoy concejal y portavoz de Ciudadanos en Alcalá de Henares, no sólo es eso, es mucho más, uno de los nuestros que siempre nos representará esté donde esté. Fue perseguido, sancionado, y pasó momentos duros siendo vicepresidente del SUGC de Vizcaya, y como dice por una casualidad, algunos conocemos la casualidad, y el momento crítico que sucedió con la detención de Serralbo, alias en la clandestinidad Comandante Andoni.

Usted no me conoce, por lo que voy a hacerle una breve presentación de quién soy. Ante todo, soy Guardia Civil, y ahora me dedico, de forma circunstancial a la misma profesión que usted, a la política, aunque estoy seguro que no tardará en darle referencias mías uno de sus asesores, el actual asesor de la Secretaría de Estado, excompañero, exdiputado de Podemos, y mano derecha de Pablo Iglesias, y a pesar de todo ello, persona a la que respeto y considero amigo hace años, Juan Antonio Delgado, de quien estoy seguro, habrá tenido que ver en las decisiones que han provocado esta crisis.

Ministro Marlaska, al igual que Juan Antonio, soy uno de esos guardias civiles soñadores que desde el año 1987 creyó que había que luchar para conseguir una guardia civil moderna, y cercana a la sociedad, acabando con los estereotipos heredados del franquismo.

Su gestión, Ministro Marlaska, no es competente. Usted está comprometiendo la neutralidad de la Guardia Civil

En el año 1989 en una época durísima en la que ETA masacraba España, y por casualidad, fui nombrado Secretario General de Vizcaya del SUGC (Sindicato Unificado de la Guardia Civil), entonces clandestino, desde el que luchábamos tanto por democratizar la Institución, como para defender los derechos laborales y sociales de los Guardias Civiles.

Esto bastó entonces para convertirnos en “enemigos” del Estado y sufrir todo el rigor de señalamientos y arbitrariedades que nos trajo serias consecuencias personales y profesionales. A pesar de todas estas circunstancias, los guardias civiles sindicalistas, y digo bien, los propios guardias civiles y sus familias, fueron los que consiguieron acercar a la Guardia Civil a la sociedad, y convertirla en la institución más valorada por el pueblo español, a pesar de toda la persecución y acoso que tuvieron que vivir.

Al legalizarse por fin las asociaciones profesionales, hubo algunas cosas que cambiaron y otras que no. Si, pasé a formar parte de esos primeros consejos de la Guardia Civil semi-democráticos, luchando por romper el férreo control institucional al que estábamos sometidos, pero seguimos sufriendo persecución, amenazas y expedientes.

Fui Vicepresidente Nacional de la Asociación Cultural Unión de Guardias Civiles y primer presidente Nacional de la Asociación Profesional Unión de Guardias Civiles, en sus primeras elecciones, y elegido nuevamente Consejero de la Dirección General de la Guardia Civil. Todo ello recibió el premio de dos sanciones: una por desobediencia grave al Director de la Guardia Civil y otra por realizar actividades sindicales, para más detalles, por convocar la primera manifestación conjunta Policía-Guardia Civil en octubre de 2008.

He querido señor Ministro, hacer esta pequeña introducción personal, para acreditarle que conozco bien el Cuerpo y manifestarle que poco nos puede enseñar a muchos de nosotros lo que es la lucha o los cambios necesarios que tiene que tener la Guardia Civil, ya que cada uno de sus avances y mejoras no han sido obtenidos nunca por la gracia o empatía del Gobierno, sino siempre a costa de la movilización y de la lucha de muchos guardias.

Debe usted pensar que como juez o ministro, está muy encima de todo. Pero nosotros sentimos el verde y sentimos como nuestro el compromiso constitucional de la defensa de España y de sus ciudadanos; y lo llevamos grabado a fuego, al margen de nuestras ideas políticas.

Señor Ministro, la decisión “impulsiva” de relevar al Coronel Pérez de los Cobos, no hace mejor a la Guardia Civil. Usted no está cambiando ningún sistema, ni está dando pasos en defensa del colectivo. Está adaptando la cadena de mando a sus “nuevos impulsos”. Ya lo ha hecho antes y volverá a hacerlo.

Si quiere pensar en una Guardia Civil mejor y más profesional, cumpla de una vez por todas con la equiparación salarial, y haga que el Consejo de la Guardia Civil se convierta en un verdadero órgano de gestión, no sólo consultivo, y protéjalo del ninguneo de los Ministros del Interior, usted incluido, Secretarios de Estado y los sucesivos Directores Generales.

Pero hágalo por convicción y no para comprar la normalidad en el Cuerpo, después de sus caprichosas decisiones. ¿Usted cree que los guardias civiles que prestan servicio de vigilancia en la casa del vicepresidente Iglesias (amigo personal de su asesor), están trabajando en las mejores condiciones posibles?

¿Usted cree que el casi centenar de guardias afectados y algunos expulsados en la llamada “operación columna” no merecen la restitución de sus derechos y la reparación de los perjuicios sufridos? Pues a pesar de todo le garantizo que todos estos guardias se dejarían la vida por defenderle a usted si fuera necesario. Sentencias TEDH y TC

La Guardia Civil necesita del apoyo de su ministro, más allá de los titulares de prensa y las frases hechas que contradicen sus acciones. Ya le digo que se puede hacer, que ha habido periodos y etapas, con cuyo color político no me identifico en absoluto, en la que todos los guardias reconocemos que si se trabajó con sinceridad y limitaciones, por supuesto, por la profesionalización y la democratización de la Guardia Civil. Pregúntele a Joan Mesquida.

Ministro Marlaska, como Guardia Civil, o como compañero en tareas políticas, lea atentamente mis líneas, escuche a la Guardia Civil, no a algún guardia civil. La Guardia Civil, sólo tiene un dueño, y lo ha demostrado una y mil veces. Su único dueño es el Pueblo Español, y usted está atacando esos principios al vulnerar la neutralidad a la que nos debemos.

Es evidente que no seré yo el que defienda al generalato; y eso que tengo buenos amigos también entre ellos. Su agresión está dirigida a todos y cada uno de los guardias civiles, que tienen que enfrentarse día a día a la persecución de delitos dentro de la Unidad Orgánica de Policía Judicial.

En definitiva, su gestión, Ministro Marlaska, no es competente. Usted está comprometiendo la neutralidad de la Guardia Civil. Está tratando de domesticar la independencia del cuerpo apelando a “reorganización de equipos” o a “nuevos impulsos” o a “pérdidas de confianza”. Esto no solo no parece verdad, sino que, si lo fuera, en este momento de crisis sanitaria y social sería una irresponsabilidad o una frivolidad y no sé qué es peor. Sí sé, con todo respeto, que ambas merecen que usted deje de ser ministro

Y termino, Ministro Marlaska, recordándole el artículo 1 de la Cartilla del Guardia Civil: “El honor es la principal divisa del Guardia Civil; debe por consiguiente conservarlo sin mancha; una vez perdido no se recobra jamás”. Si le queda algo de honor, debe dimitir.

Miguel Ángel Lezcano, es Guardia Civil, fue presidente de la Unión Guardias Civiles y es miembro del Consejo General de Cs y portavoz del partido en Alcalá de Henares (Madrid)