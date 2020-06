La cara rebelión de un agente raso de la Guardia Civil contra un superior: «¡Como me chille sale volando por la puerta, inútil de mierda!»

Nueve meses de cárcel, amén de la suspensión de servicio que tuvo aparejada en su momento.

Así de cara le ha salido a un agente raso del Seprona, una unidad de la Guardia Civil, enfrentarse a un superior, un cabo primero de la Benemérita del cuartel de Gandía (Valencia), que se negó a investigar un posible vertido en un paraje protegido de la Comunidad Valenciana.

Este suceso, del que da cuenta El Español, se remonta al mes de mayo del año 2016 y ha sido ahora cuando se ha confirmado la pena de prisión para ese efectivo de la Benemérita que, pese a querer cumplir con su cometido, se le calentó la boca más de lo necesario y se desmidió en sus palabras contra quien era su superior.

Y, lo peor, es que su superior, que le andaba buscando las vueltas, supo provocarle para que estallase como dinamita incontrolada y que facilitase con su comportamiento el poder empapelarle no solo disciplinariamente, sino también penalmente.

Ambos agentes se desplazaron hasta la zona natural del Marjal de la Safor y cuando ya estaban a punto de irse detectaron unos olores fecales en una acequia producto posiblemente de vertidos ilegales.

Sin embargo, el cabo dio por finalizada la jornada y ordenó regresar al cuartel, lo que motivó la insubordinación del agente raso que pretendía seguir en ese espacio y esclarecer los hechos.

Su superior, sabiendo que su subordinado iba a explotar, lo despachó con un simple:

Y el agente de menor rango estalló:

Como me vuelva a chillar es la última vez que se lo digo… Mire, por la puerta sale volando. ¿Está claro o no está claro? Usted es un maldito inepto, un inútil de mierda que no vale ni para tacos de escopeta. Eso es lo que es usted, un inútil de mierda que no vale ni para tacos de escopeta.