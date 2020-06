Díaz Ayuso: «Pablo Iglesias es impresentable, solo provoca sin salir de su mundo ostentoso»

No pilla a nadie por sorpresa que Pablo Iglesias tiene una boca enorme, y este 8 de junio de 2020 la ha utilizado para atacar a Isabel Díaz Ayuso de forma deleznable, culpabilizándola por el drama del coronavirus en las residencias de ancianos de Madrid.

El vicepresidente podemita llegó a decir en ‘Los Desayunos’ de TVE que el hecho de evitar derivar a los ancianos a residencias de hospitales podría tener “consecuencias penales” y que es “un crimen”.

De modo que apenas algunos minutos después, en rueda de prensa, la propia aludida como presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha quedado muy a gusto respondiendo al podemita a la pregunta de ‘Todo es mentira’:

Esas declaraciones son criminales. Es insensato e impresentable que el Vicepresidente siempre esté echando gasolina y que no le importe politizar el dolor hasta ese punto tan ofensivo y aberrante.

Lo he dicho siempre y lo repetiré: en Madrid se ha librado una lucha sin cuartel por la vida. A mí estas disputas políticas me asquean porque le intentan trasladar a los ciudadanos que esas muertes eran evitables cuando no es así. En Madrid se ha tratado con absoluta dignidad a todas las personas.

Lo que se pudo en la CAM es un mando único que paró de golpe los fallecimientos y la Comunidad va a reforzar las residencias en este sentido, con más criterios sanitarios. Todas las vidas importan, es lo primero y este gobierno ha luchado por la vida.

¿Dónde estaba Pablo Iglesias en los momentos más difíciles? ¿A qué residencia y a qué hospital ha ido? ¿Cuándo nos ha ofrecido su ayuda? Lo que hace es bochornoso, ofensivo y deleznable. Solo intenta hacer daño.

Por ese camino solo lleva al odio, que es lo que siempre representa su partido. No ha tenido la dignidad de pisar una sola residencia ni salir de su mundo maravilloso y ostentoso, dando lecciones y provocando. ¡Es impresentable!