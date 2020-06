Fortes sirve en bandeja a Iglesias los medios públicos para que siga extendiendo la idea de la conspiración ‘golpista’ en contra del Ejecutivo

Xabier Fortes tiene una idea muy particular de lo que significa vigilar al poder.

Cuánto más poderoso sea su invitado, más se arruga. Él solventa la papeleta de la siguiente manera: sabe qué tiene que tocas determinados temas, los suelta casi como por obligación, y deja al invitado extenderse a gusto sobre la cuestión tocando los puntos que a él le interesan. Aliviado por haberse quitado el marrón de encima, lo de repreguntar no viene en su diccionario.

Así es como se desarrolló una nueva entrevista con un miembro del Gobierno de coalición en su programa, ‘Los Desayunos‘, este 8 de junio de 2020 en TVE.

Allí, Pablo Iglesias, cuando le sacaron a colación dos de sus asuntos favoritos, la Guardia Civil y la actitud de la oposición, se extendió a gusto enfangando el terreno.

(Respecto a Pérez de los Cobos que me preguntaba usted) creo que si algo ha hecho daño a la Guardia Civil es que un cuerpo de esta enorme profesionalidad cuyos informes han sido muy valorados en el pasado, no se puede permitir, que se les pueda conocer por informes que son recortes de páginas webs de extrema derecha. Una democracia como España no se puede permitir que haya mandos de la GC que manden al juez informes con recortes de ‘OKDiario’. Las fuerzas y cuerpos de seguridad son profesionales sometidas a la autoridad del Gobierno independientemente de su signo

Es una pena que llegados a este punto, al de las ‘cloacas’, sean policiales o no, Fortes haya desaprovechado la oportunidad de preguntarle por el ‘caso Dina’, que hace referencia a su ex asesora, a la que sacaron a toda prisa de Podemos para colocarla al frente de un medio de comunicación ‘ad hoc’, ‘La última hora’, y el famoso USB robado con fotos íntimas que luego Iglesias le devolvió a su dueña averiado.

El presentador de ‘Los Desayunos’, sin embargo, ‘prefirió’ tirar hacia la opción de la «operación de acoso y derribo al Gobierno«, idea pergeñada por el propio Iglesias y amplificada por canales afines como laSexta.

Fortes: Se ha hablado de una operación de acoso y derribo al Gobierno, ¿existía realmente? ¿en qué consistía? ¿ya ha pasado lo peor?

Iglesias: Yo creo, Xabier, que mucha gente se pregunta por qué en España tenemos esta derecha que tiene pataletas, es una derecha de cacerolas sin propuestas y sin hacer oposición. El problema de esta derecha es que es consciente de que no va a gobernar en muchos años y que ellos lo saben. Por eso no tenemos una derecha de oposición sensata sino de berrinche, que intenta que caigamos en la provocación para no hablar del ingreso mínimo vital. Yo creo que eso es muy indicativo de la enorme debilidad de la derecha y nosotros tenemos que seguir gobernando. No perder ni medio segundo en discutir con los de las pataletas.