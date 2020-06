Bestial reprimenda de una diputada del PP a Irene Montero: «¡Usted jugó a la ruleta rusa con miles de mujeres!»

La sesión de control al Gobierno de este miércoles 10 de junio de 2020, con la visión puesta en la recuperación tras el azote de la pandemia en España, en las consecuencias económicas y en depurar responsabilidades, fue de lo más agitada.

Pablo Casado fue el primero en preguntar/debatir con Pedro Sánchez y después le llegó el turno a la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, más peleona si cabe, lanzándose a por la vicepresidenta Carmen Calvo.

Algo más avanzada la sesión, llegó un momento terrible, de lo más incómodo, para la ministra de Igualdad, Irene Montero, muy señalada por arengar a las masas a ir al 8-M cuando el coronavirus ya campaba a sus anchas por España. Y aquel video filtrado que tanto daño hizo a la podemita, solo vino a empeorarle las cosas. En esta ocasón, una diputada del PP ha sido absolutamente certera en su ataque a la ministra ante el Congreso.

Se trataba de Margarita Prohens Rigo, diputada por Baleares:

El 25 de febrero había un alto índice de sospecha de el país iba hacia una hecatombe sanitaria. El 2 de de marzo la UE pide evitar concentraciones. Italia, Corea y Japón suspenden los tacos del 8-M. Ese día en España había 589 casos y 17 fallecidos, y sí, también partidos de fútbol y actos políticos, y ninguna restricción a la movilidad… Porque los datos entonces eran confidenciales, ¿verdad? Pero el 9-M dan vía libre para suspender colegios y concentraciones. ¿Desde cuándo manejaba esta información? ¿Por qué animó a las mujeres a asistir al 8-M?

Irene Montero respondía absolutamente sin ningún argumento:

Insistía la diputada del PP:

Si todo es mentira, señora ministra, ¿por qué obstaculizan la investigación judicial? Sabe lo que hubiera sido feminista: compartir esto con el resto de mujeres para poder elegir como hicieron ustedes, si ‘con la mano no’, o si ’no se besa’…

Nada menos feminista que confundir las críticas a su incompetencia con críticas a todas las mujeres y al movimiento feminista. Usted no es el feminismo, señora Montero, es la autoridad que ocultó a las mujeres que el 8-M estábamos en peligro. No confunda, el feminismo no es el culpable, usted, sí.

Usted y yo acudimos a la misma manifestación pero usted y yo no teníamos la misma información. Usted jugó a la ruleta rusa con miles de mujeres, incluso las que somos de riesgo.

[…]

¿Qué sororidad practica cuando le hacen cuatro test mientras las sanitarias de este país no tienen ninguno? ¡Viva la igualdad y los gobiernos que no mienten! ¡Y vivan las mujeres que se preocupan de otras mujeres aunque les vaya la foto en ello!