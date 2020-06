Casado avisa a Sánchez que no se irá de rositas: «Su caótico mando único le llevará a rendir cuentas en una Comisión de Investigación»

El Gobierno vuelve a someterse a la sesión de control en el Congreso en un pleno en el que está previsto que se apruebe el ingreso mínimo vital.

En el turno de preguntas, ha comenzado abriendo fuego el líder del PP, Pablo Casado. El jefe de la oposición ha avisado al presidente de Gobierno que no se irá de rositas en una futura comisión de investigación:

Y la fase 3 fue en mayo y junio, la del abuso del estado de alarma para controlar las redes, amordazar la prensa, tomar el CIS y el CNI y enchufar altos cargos. Y así ha llegado a la vieja normalidad en la que aquí, quien no alaba a Sánchez, crispa. Aunque tenga la peor cifra de muertos por habitante en el mundo. ¿A qué espera para contar los 16 mil muertos más? ¿Cree que así salimos más fuertes?

En la respuesta, Pedro Sánchez le acusó de echarse al monte y no moderar al PP:

«Usted utiliza el virus para derrocar al Gobierno de España, pero este Gobierno está en pie, gobierna y legisla. Debe elegir qué camino toman, si es el de la unidad aquí está el Gobierno y si es el de la bronca, ahí está la ultraderecha», le ha espetado el socialista.

El número 2 del PP, Teodoro García Egea, hizo alusión en su intervención a hizo alusión a la llegada a Enagás de Cristóbal Gallego, representante de la formación de Pablo Iglesias en la comisión de expertos de Transición Energética.

¿Por qué no responde a las preguntas? ¿Sigue pensando que las puertas giratorias son corrupción? No sabemos lo que piensan en Podemos pero hay uno al menos, que es el que usted ha colocado, que está a favor. ¿Usted qué piensa? Ha quedado demostrado que usted es un pésimo vicepresidente pero un buen amigo, porque ha enchufado a uno. Entenderá ahora el enfado de la gente que no cobra los ERTES en casa pero que sí ve cómo su amigo cobra esa puerta giratoria. Por tanto, señor Iglesias, ¿considera que esa iniciativa favorece la reconstrucción económica de España o solo la de los miembros de su partido?