Abascal publica un brutal vídeo de Pablo Iglesias que acerca a Podemos al banquillo de los acusados

La guerra entre VOX y Podemos ha subido un peldaño más. Santiago Abascal, líder de la formación derechista, ha tirado de hemeroteca para recuperar un vídeo de Pablo Iglesias a raíz de las últimas informaciones que anuncian el Gobierno reformará el Código Penal para incluir la fobia a las personas pobres como un nuevo delito.

Y precisamente sobre esta reforma del Código Penal han lanzado Abascal toda una bomba contra Iglesias: el líder de VOX ha compartido en su cuenta de Twitter un vídeo de YouTube en el que se puede ver al número uno de Unidas Podemos hablar, con un tono muy despectivo, de personas que él considera de clase social inferior a la suya.

De esta forma, Santiago Abascal señala al de Podemos como presunto autor de un delito que ahora su formación pide que se contemple en una reforma del Código Penal por parte del Gobierno que preside Pedro Sánchez.

El vídeo está grabado mucho antes de que Podemos irrumpiera en el tablero político de nuestro país y en él podemos escuchar al actual vicepresidente segundo del Gobierno referirse en los siguientes términos:

«Yo solo me he roto un hueso una vez y me rompí el hueso de una mano por dar un puñetazo y di un puñetazo, no porque alguien de mi situación socioeconómica se vea muchas veces en esa situación sino porque estábamos en un centro social en el laboratorio y un grupo de lúmpenes, gentuza de clase mucho más baja que la nuestra intentó robar una mesa de mezclas a unos raperos”.

Pablo Iglesias: «Eran lúmpenes, gentuza de clase social mucho más baja que la nuestra»https://t.co/MI2swFKRHm pic.twitter.com/fBMWrHk8Cr — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) June 9, 2020

“Los raperos querían romperles la boca, yo creo que con criterio normal, me roban la mesa de mezclas te rompo la boca, y nos llamaron a los políticos universitarios para calmar la situación y tuvimos que pegarnos con un desastroso resultado. Ganamos pero éramos tres contra uno. Yo me rompí un hueso, otro acabo con un corte en la córnea por una botella rota y estas cosas».

El brutal vídeo viene ilustrado con la portada de un diario que recoge las nuevas intenciones de Iglesias para penalizar precisamente comportamientos contra el suyo.

Esto no ha hecho más, tal y como ha podido comprobar Periodista Digital, que endurecer la guerra entre las dos formaciones. En las últimas semanas hemos visto que la tensión entre Abascal e ha aumentado notablemente. La pasada semana, en el Congreso, Abascal salía en defensa de la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, tras manifestar que el padre de Iglesias era «un terrorista» porque era del FRAP.

Días antes, Iglesias protagonizó con Iván Espinosa de los Monteros otro momento polémico. El líder de Podemos subrayó que a VOX le encantaría dar un golpe de estado, unas palabras que provocaron que Espinosa de los Monteros se marchara de la comisión.