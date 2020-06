La crispación de Miguel Bosé con Sánchez detona: denuncia la censura a la que le han sometido

La faceta más escéptica y reaccionaria de Miguel Bosé ha reaparecido más de dos meses después desde que denunciara la insuficiente actuación del Gobierno de España de cara a la emergencia sanitaria del COVID-19 tras hacerse público el fallecimiento de su madre, Lucia Bosé, a los 89 años.

El músico español con residencia en Méjico no solo piensa que el brote de coronavirus es un embuste clandestino de la Administración, sino que Pedro Sánchez forma parte de un “plan macabro y supremacista” que involucra también a Bill Gates.

Si bien la intención de Bosé era «informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo», rechazando tajantemente la vacuna, el 5G y la alianza España-Bill Gates, dos días más tarde se encontraba con una desagradable sorpresa: le habían censurado el post que había publicado en Facebook.

Fue entonces cuando, bajo el hashtag #YoSoyLaResistencia, el artista enviaba un contundente mensaje al «Señor Sánchez» y «rectificaba» su «nota censurada».

« GAVI , la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, con la que la Fundación Bill & Melinda Gates colabora activamente, ya que la mayoría de su inversión está destinada a la investigación en el área de las vacunas, (he tenido que rebajarme a Wikipedia para reunir información que no sea sospechosa de censura), es la organización a la que usted acaba de otorgar 50 millones de euros (esto lo dice usted), de las arcas públicas , no de su bolsillo, para apoyar su campaña de vacunación a niños, sobre todo, en países pobres o subdesarrollados, encomiable labor caritativa, veremos sus consecuencias», comenzaba exponiendo.

Un gesto, que, bajo su punto de vista le hace «a usted socio del señor Bill Gates, estrechando así con él y Melinda (que va en el paquete) la relación que entre ambos se hizo pública el día que usted donó 125M€ del dinero de los contribuyentes a la Fundación Bill & Melinda Gates, espero ardientemente que no fuese de su bolsillo (si no menuda ruina!)».

«Todos menos usted y sus secuaces sabemos a la perfección quién es y qué persigue este oscuro ser. Si no infórmese, en general le hace falta. Pero a lo que voy…. en su discurso completo, no en el abreviado, en el que extiende su ruego a los territorios de Latinoamérica, si mal no recuerdo, nombra usted hasta seis o siete veces a GAVI. ¿Por qué? ¿Acaso tiene usted acciones en dicha empresa? ¿Qué beneficios le prometen? Porque a los españoles nos consta que ninguno. ¿Quizá esté lanzando usted una buena pista para señalarnos la ubicación de su posible futura puerta giratoria?, pregunto. Porque menuda campaña de publicidad aparentemente gratuita«, continuaba, al tiempo que le aconsejaba «hacer lo mismo con las miles de empresas españolas que se desangran bajo su desesperada política económica pero, esta vez, no dándoles las gracias, sino pidiéndoles perdón».