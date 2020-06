La bronca entre Abascal y Ábalos que acaba en un tremendo zasca al socialista

Menudo revuelo se ha montado en Twitter a raíz del permiso de armas de Santiago Abascal y la posibilidad de que acudiera al Congreso con su revólver.

Todo se ha iniciado con la denuncia de Carles Mulet, senador de Compromís, que ha manifestado su malestar después de que el Gobierno no le facilitara la documentación que respalda el permiso de armas del líder de VOX. Asimismo, Mulet recordaba que el Ejecutivo tenía obligación de enviar los documentos y que estaba «prohibido» que los diputados acudan armados al Congreso. Sin aportar ninguna prueba de que Abascal porte armas al Congreso, aseguraba que «de ser verdad» debería ser sancionando perdiendo su escaño.

Esta cuestión fue planteada posteriormente a Jorge Buxadé, portavoz de VOX, quien ha sugerido otro tipo de actividades ilegales por parte de otros diputados. El propio Santiago Abascal afirmaba en su cuenta de Twitter que no tenía inconveniente en «ser cacheado al entrar al Congreso» y que «viendo a los socios del Gobierno de Sánchez e Iglesias», sería conveniente que todos pasen «un control de armas y explosivos» y que sería bueno también un «control antidroga a los diputados antes de acceder al pleno».

No tengo inconveniente en ser cacheado al entrar al Congreso Es más, viendo a los socios del Gobierno de Sánchez e Iglesias, creo que convendría que todos pasen un control de armas y explosivos Sería bueno también un control antidroga a los diputados antes de acceder al pleno pic.twitter.com/aVTS9cpdVP — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) June 14, 2020

El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha sacado sus propias conclusiones ante esta propuesta de VOX y ha preguntado: «¿Entonces, sí va armado al Congreso?».

“Buxade: Vox propone hacer controles antidroga a los parlamentarios si se revisa si Abascal lleva arma”. Entonces, sí va armado al Congreso? — José Luis Ábalos (@abalosmeco) June 15, 2020

El líder de la formación verde no ha tardado en responder al socialista replicando: «He dicho que no me importaba ser cacheado. No te hagas el sordo», y le ha recordado el famoso Delcygate: «Por cierto, también podemos plantear control de maletas y maletines«.