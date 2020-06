Entrevista a Antonio Alonso Timón (ICADE): «La juez del 8-M deja claro que hubo una negligencia muy grave por parte del Gobierno»

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción n1 51 de Madrid, la juez Carmen Rodríguez-Medel, ha acordado el sobreseimiento provisional del caso de 8-M al considerar que, tras la práctica de las diligencias de investigación acordadas en el procedimiento.

¿Hubo presiones políticas? ¿Es un fallo bien apuntalado? En conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital hablamos con Antonio Jesús Alonso Timón, profesor de Derecho Administrativo en Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. sobre las pistas que da este fallo que deja la puerta abierta para futuras causas contra el Gobierno por su gestión del COVID-19.

«La juez da muchas pistas. La causa por la que ella no ve indicios para seguir con el procedimiento es que no existe dolo. Se ha acogido a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el delito de prevaricación del art. 404 del Código Penal en el que tiene que haber un dolo reforzado.

La magistrada considera que, entre el 5 el 14 de marzo, Franco «no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones».

«Como mucho puede haber negligencia pero no dolo. Para que haya prevariación tiene que haber dolo, es decir, dictar una resolución a sabiendas de que es injusta. Tienes que tener un conocimiento cierto de que vas a provocar una bomba biológica. La juez entiende que Franco no podía saber eso».

«El auto es más complejo porque dice que Franco no tenía conocimiento del riesgo pero eso no quiere decir que hubiera autoridades superiores que sí lo tuvieran. Por eso la juez deja abierta la causa»

«Si defendemos la independencia judicial, yo no voy a ejecutar a la juez Rodríguez Medel en la plaza pública. El auto está bien fundamentado. No está diciendo que no ha pasado de nada. Del auto se deduce que ha habido una negligencia grave pero esto no está dentro del tipo pero deja abierta para que se le juzgue por otras causas como la de responsabilidad patrimonial»