Cayetana Álvarez de Toledo ‘le tira el café amargo a la cara’ a Carmen Calvo

Parecía que se iban a entender la Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, porque la invitación a un café había centrado las últimas charlas públicas entre ambas, incluyendo las del Congreso… Pero no.

Fue la socialista la primera en invitar a su rival político a este café para acercar posturas, y la popular le aseguró que lo aceptaba con un pero; que fuera público y televisado.

Así que en la sesión plenaria en el Congreso de este 17 de junio de 2020 se veía venir el desenlace final del dichoso café. ¿Se lo habrían tomado en privado? ¿Habrían quedado ya? ¿Tendrían debate televisivo previsto? Pues nada de esto. El café, se ve que muy amargo, se lo tiraron a la cara dialécticamente hablando ambas contendientes, poniendo punto y final a ese atisbo de reunión para apaciguar los ánimos. Muy dura fue Cayetana como acostumbra, y en esta ocasión incluso pareció despertar Calvo, se ve que azuzada por la de la oposición:

Cayetana: Usted me invitó a tomar un café, y el viernes pasado le remití una carta aceptándolo y proponiéndole que fuera un café-debate público. ¿Dónde está su respuesta? A ver si hoy tengo más suerte y respeta usted su palabra y al Parlamento. Contésteme por favor; ¿van a convocar en julio otra mesa de negociación con los separatistas?

Carmen Calvo: La respeto a usted tanto porque tiene un escaño por Barcelona; sí vamos a convocar la mesa de diálogo, porque es la única manera de encontrar una salida en nuestro marco constitucional. Usted aquí me ha preguntado si tengo respeto por el Parlamento, esa pregunta imagino que usted es consciente de que no son de control útil para los ciudadanos, sino que es un cuestionamiento en toda regla de la existencia de este Gobierno. Cuando yo le contesto y a usted no le gusta, usted siente que se ofende al Parlamento. ¿Usted es el Parlamento? Le invité a un café como dos mujeres normales y corrientes, yo lo soy, y usted me ofreció un circo: ¡yo los debates los tengo aquí, mirándonos toda España!