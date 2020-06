Santiago Segura confirma cuál es su opción política: «Ponga una foto mía en el sótano y dispare»

El actor y director español, Santiago Segura, ha sentenciado cuál es su verdadera opinión sobre la política en España. Tras ser acusado de «equidistante» nada más y nada que menos que por Antonio Maestre, Segura sigue muy activo en redes sociales.

Hace varios días, un nuevo comentario llegado a sus menciones en la red social Twitter provocó que Santiago Segura volviera responder. En esta ocasión a raíz de del vídeo que se hizo viral de un hombre disparando a varias imágenes de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Irene Montero y Pablo Echenique.

El usuario que le quería buscar las cosquillas decía lo siguiente sobre ese polémico vídeo: «Supongo que en estos momentos, la gran mente de Santiago Segura estará en él ni fascistas ni antifascistas en EEUU Porque discriminar a los negros está bien, responder está mal».

En ese momento Segura sacó la artillería y se puso a responder:

«Mi mente normal me dicta que ser feminista, antifascista, creer en la igualdad de los seres humanos independientemente de su raza es lo normal. Cualquier otra cosa es una aberración contra la que luchar. También que paz es preferible a guerra. ¿Hay algo de esto que no entiendas?»

«Venga señora, pues ponga una foto mía en su sótano y dispare un rato, lo prefiero a la murga que me está dando. (No se a cuento de que me menciona para empezar)», intentaba sacudirse el creador de ‘Torrente’ la turra que le daban.

Ser equidistante y llamar a la concordia, los delitos del actor y director para que la izquierda rabie contra él

Todo vino a cuenta de un tuit del director de cine, donde Santiago Segura intentaba llamar a la «concordia» ante el ambiente de crispación reinante entre los de los aplausos, las caceroladas (y quienes van a reventarlas o a agredir a quienes participan en esas protestas).

Segura escribía lo siguiente: «Que tristeza esa España de fachas y de rojos, de malos y buenos, de extrema derecha fascista o bolcheviques bolivarianos. Banderas, himnos, caceroladas, odio fraticida y mal rollo perpetuo. Concordia, entendimiento, armonia… Igual suenan a descafeinado, pero son palabras necesarias».

Caldo de cultivo suficiente para un hooligan de las redes como el mencionado Maestre, que entiende que el buen periodismo, el fetén, es echarle horas al Twitter. Y el del insulto. «Tiene todos los tópicos del equidistante pero con intelectualidad de ameba. El poema de Gabriel Celaya lo podría haber escrito pensando en él”.

A lo que añadía: “Son personajes como Santiago Segura con su discurso los que ponen en riesgo a los periodistas que la extrema derecha nos tiene amenazados. Les facilitan el trabajo”. Y claro, esta autopromoción de sí mismo le valió un zasca doloroso. Segura bajó de los altares a Maestre-Lacambra de esta sutil manera: «Entiendo que te consideres alguien importante (pero yo no tengo la menor idea de quién eres)».