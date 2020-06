Una frívola portavoz de la CUP se aprovecha de la Comisión de Reconstrucción para reprochar a Borrell «la represión» en Cataluña

Los anticapitalistas de las CUP han vuelto a mostrar su escasa sensibilidad al servirse de la presencia de Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, en la Comisión de Reconstrucción para volver a realizar un nuevo ejercicio de demagogia.

Por lo observado, a la ‘cupera’ Mireia Vehí, lo más reseñable del daño causado tras la pandemia del Covid-19 era reflejar el papel activo de Borrell como hombre del PSC y del PSOE en la «represión» de Cataluña.

Así iniciaba su intervención este 23 de junio de 2020, tras la exposición del representante europeo: «Usted lleva toda la vida en política de cargo en cargo, con el PSC, y el PSOE, y viene usted aquí como alto representante de la política comunitaria. Nosotros nos preguntamos si esto es un premio para que usted haya hecho de paragüas ideloógico en el Estado para la represión en el independentismo…»

El presidente de la mesa, Patxi López, le llamó la atención: «Señora Vehí, le llamo la atención porque el señor Borrell no está aquí como representante del PSOE ni del PSC, sino como alto representante de la UE y esta es la cuestión que le ha traído a la Comisión».

Tras el turno de preguntas, Borrell se guardó la carta para criticar la portavoz anticapitalista, que juegan en política a otra cosa mientras los problemas siguen ahí fuera: «Casi todas sus observaciones no tienen nada que ver con mi comparecencia. Aunque han hecho gala de una gran originalidad y con un sentido intelectual muy profundo tendré que esperar a mi respuesta porque alteraría el orden de la comparencia».

Rufián también se lleva su parte

Es sabido la mala imagen que causa Borrell en el independentismo catalán, al que se ha dedicado a combatir desde hace ya tiempo.

Gabriel Rufián, de ERC, también anda por esta Comisión.

El portavoz independentista decía con esa mezcla de sorna y poco respeto a la institución donde se celebra la Comisión: «Me han comentado que andaba por aquí y he decidido pasarme. Le pregunto como alto representante de la UE, su enésimo cargo, también apelando a sus dotes adivinatorias, y su afán por apostar doble contra sencillo. Nosotros tenemos la sospecha que los millones prometidos por la UE a los Estados no son gratis y tendrán contrapartidas y serán PGE restrictivos y con recortes y he aquí la presencia de Ciudadanos en la ecuación».

Después, Borrell se rió del escaso nivel de inteligencia de Rufián: «El señor Rufián se preocupa por saber si los millones van a ser gratis. No hace falta ser un genio de la economía, lo que no es evidentemente el caso, para saber que los millones no son gratis nunca, que todo tiene un precio y que las deudas se devuelven y así está previsto».