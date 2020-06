El vídeo de Irene Montero, “de cajera a ministra en chalé”, enfurece a Podemos y al feminismo más sectario

Los Meconios se están convirtiendo en todo un ‘hit’ en la plataforma de vídeos más famosas. Sus parodias, o versiones, en YouTube ya han posibilitado que su canal tenga más de 55.400 suscriptores y la cifra sigue subiendo.

Una de sus últimas creaciones ha provocado que en apenas cinco días haya superado las 221.600 visualizaciones, su ‘víctima’ esta vez es la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, que ‘interpreta’ un tema cargado de ironía y afinada crítica política.

Los propios creadores explican que “Nuestra flamante Ministra de Igualdad y uno de los máximos exponentes del movimiento feminista en España, Irene Montero, se confiesa cantando a ritmo de ‘la Reina del Pop’, la famosa canción de La Oreja de Van Gogh”.

“Tengo una cara bonita. Pero no me lo digas o te denunciaré. He pasado en cuatro días de ser una cajera a Ministra con chalé”.

Arranca el musical tema que continua con fuerza:“vaya pelotazo he pegaó. Jo tía es que es súper fuerte Como me lo he montaó’”.

La canción, que tal y como ha podido comprobar Periodista Digital ha enfurecido a Podemos y al sector más reaccionario del feminismo sectario, continua de la siguiente forma:

“Chiringuitos voy a montar. Aunque pa’ chiringuito el mío mola más. Soy ministra de igualdad. Si naciste con rabo, a la hoguera que vas. Feminismo radical. Con pelo en el sobaco, que así molas más. Jo tía es que el feminismo es un movimiento súper comprometido y súper necesario que necesita de medidas súper drásticas, ¿sabes?”.

La satírica versión de Los Meconios termina con las últimas estrofas de la canción en la que no pueden faltar las referencias a las manifestaciones del 8 de marzo y a la pandemia del coronavirus:

“Tengo súper objetivos Hiper mega importantes pa’ lograr la igualdad. Como que “sola y borracha quiero llegar a casa”, esa es mi prioridad. Es un machirulo opresor. Todo aquel maromo que no baile a mí son. Nunca olvides quien te animó a ir al 8 de Marzo, a infectarse to’ dios. Soy ministra de igualdad. Si naciste con rabo, a la hoguera que vas. Feminismo radical. Con pelo en el sobaco, que así molas más”.

Se lo contamos en Periodista Digital, además de una cantidad enorme de reproducciones y ‘me gusta’ ( a día de este martes 23 de junio casi 10.000), el vídeo ha generado un importante número de comentarios ‘celebrando’ la creatividad de los autores. Entre ellos, conocidos como el de InfoVlogger que ríe con la creación y expone “¿cómo es posible transformar la peor canción de la historia de La Oreja de Van Gogh en esta maravilla?”.