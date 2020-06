Entrevista a Fernando López Miras: «Me preocupa la falta de controles sanitarios en Barajas y la incapacidad del Gobierno»

La Región de Murcia puede presumir de figurar entre las CCAA con menos contagios por COVID-19. ¿El secreto? La celeridad en el confinamiento y la reorganización del sistema de atención primaria.

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, recibe a Periodista Digital en el Palacio de San Esteban, sede de la Presidencia de la Región de Murcia y del Consejo de Gobierno de esta comunidad autónoma, para explicar cómo han hecho para sacar las mejores notas en la gestión de la pandemia.

P: Murcia puede presumir de haber podido contener la pandemia del coronavirus como lo avalan sus cifras. ¿Cómo lo han conseguido?

R: Tenemos la menor tasa de contagio por coronavirus en España y el menor índice de mortalidad. Y esto se ha conseguido debido a dos factores. Primero, tomamos decisiones arriesgadas de forma anticipada, incluso antes que el Gobierno central, en cuanto el cierre de colegios, de residencias de mayores, confinamiento de la población, etc. Y lo segundo fue la reorganización de nuestro sanitario. Reorganizamos la atención primaria evitando que se puedan colapsar los hospitales y las UCI. De hecho, tuvimos pacientes de otras comunidades autónomas en nuestras camas de UCI y hasta prestamos 15 respiradores artificiales. Además, fuimos pioneros en monitorizar y tener controlados a más de 70.000 murcianos llamados cada día a su domicilio por su médico de familia y que tenían algún síntoma leve o que tuvieron contactos con otros infectados.

P: Tres extranjeros han llegado de Bolivia a Murcia por Barajas y han infectado a 29 personas. Se ha detectado otro brote cuyo origen se localiza en un caso de la provincia de Granada. Cuenta con tres casos activos en la Región de Murcia. Veinte agentes han tenido que ser aislados por la llegada de una patera con un inmigrante con coronavirus. Imagino que ahora la mayor preocupación es el descontrol absoluto que estamos viendo en la desescalada.

R: Sabíamos que el riesgo iba a venir de fuera en cuanto se abrieran las fronteras y se permitiese la movilidad. En la Región de Murcia hemos contenido la situación y sabíamos que entrábamos en una nueva fase desde el momento en que se levantara el estado de alarma. Estamos sorprendidos y enfadados porque se ha permitido la llegada de tres personas infectadas [procedentes de Bolivia], han pasado el triple control evidentemente insuficiente del Gobierno central en Barajas, han llegado a Murcia y han transmitido el coronavirus a 29 personas. Hay una incapacidad manifiesta y una ineficacia en los controles que está poniendo el Gobierno en Barajas. Hace dos semanas algo similar ocurrió con varios trabajadores que venían de la vendimia francesa en autobús, infectados recorrieron hasta tres comunidades autónomas hasta llegar a Murcia e infectaron a 8 personas. Si el Gobierno central no cumple con su obligación de poner controles eficaces en la entrada de personas extranjeras, la situación se puede volver a complicar. Estos dos ejemplos son muestras evidentes de que algo está fallando.

P: ¿Pero es responsabilidad de Ábalos como ministro de Fomento o de Salvador Illa como ministro de Sanidad?

R: Ese triple control es insuficiente. No sé cómo calificar que uno de los controles sea un exámen visual. Luego se rellena un papel diciendo que no se tiene síntomas de Covid-19 cuando está demostrado que se puede tener el virus y ser asintomático. Y en tercer lugar, la toma de la temperatura que, como ya ha dicho la comunidad científica, se puede contagiar a otros sin tener altas temperaturas. Por otra parte, la cuarentena en destino es inviable. La mejor opción sería un PCR en origen hecho en las últimas 48 horas.

P: Fernando Simón ha dicho que “no podemos dar una importancia excesiva a las PCR para controlar casos importados».

R: Lo que no tiene sentido no tiene credibilidad es hacer una inspección visual. Esta semana han llegado tres personas a Barajas y han contagiado a 29 personas. Hay que llegar a un acuerdo con el resto de países de la UE para hacer PCR en origen.

P: ¿Hay ‘madrileñofobia’ en Murcia?

R: Me ha molestado mucho que se haya intentado tergiversar, malinterpretar y engañar mis declaraciones durante estas últimas semanas de estado de alarma. Pueden repasar cada una de mis intervenciones desde el inicio de la pandemia, jamás he aludido a la Comunidad de Madrid ni a los madrileños. No sería justo demonizar a ninguna parte del territorio español. Y además nuestro turismo depende en gran parte de los madrileños. Aquí siempre serán bienvenidos. Las medidas de restricción que yo que solicitaba eran respecto a todas las comunidades autónomas. Todas en la que hubiera una transmisión comunitaria. Solicitaba restricciones en la movilidad de personas que viniesen de otras comunidades en una fase de desescalada previa a la nuestra. Una vez que hemos salido del estado de alarma, en la Región de Murcia estamos deseando que lleguen turistas, pero sin que pongan en riesgos sus vidas ni la de los murcianos. Invitamos a que visiten Murcia, la ‘mejor tierra del mundo’, pero tomando todas las medidas de seguridad.

P: Usted ha actuado con bastante ‘fair play’ con respecto al Gobierno central y Sánchez se lo ha agradecido dejando a Murcia a la cola del reparto de fondos del Covid-19. Murcia recibirá 256 euros por habitante, la segunda cifra más baja de entre las comunidades autónomas de régimen común.

R: Me enfada y me indigna que una vez más la Región de Murcia es maltratada por un Gobierno del PSOE y una vez más es tratada de forma injusta por el Gobierno central. No se ha tenido en cuenta que en Murcia llevamos tres meses y medio protegiendo a un millón y medio de españoles. Tampoco se tuvo en cuenta que tuvimos que contratar a casi dos mil sanitarios para reformar la atención primaria. No se ha tenido en cuenta que ya hemos gastado en material sanitario nuestro objetivo de déficit para 2020. Nada de esto se ha tenido en cuenta en el reparto de esos 16.000 millones de euros y de los cuales a Murcia le corresponderían 500 millones. Por tanto, habrá españoles que ante la amenaza de un posible rebrote recibirán hasta cuatro o cinco veces más que un murciano a la hora de reforzar su sistema sanitario. Esto es injusto, insolidario y es lo más alejado de lo que tiene que hacer un Gobierno de todos los españoles. No nos resignamos y seguiremos pidiendo lo que nos corresponde. Y si no nos van a dar lo que nos corresponde, que nos permitan endeudarnos para poder seguir dando las coberturas sociales y sanitarias para protegernos de un posible rebrote. Pues no, nos lo han denegado. El Gobierno de España tenía una previsión de endeudamiento de 30.000 millones. Después del Covid-19, se va a endeudar en 130.000 millones pero a la Región de Murcia no le permite que se endeude. El Gobierno central va a cerrar con una previsión de un 10,2 por ciento de déficit pero a la Región de Murcia nos está imponiendo un 0,2 por ciento y en mitad de la pandemia nos envía una carta exigiendonos un plan de ajuste. Esto no es lógico.

P: Tengo entendido que Murcia tuvo que asumir el 95 por ciento del gasto sanitario..

R: El 97 por ciento de todo el gasto sanitario lo asumió la Región de Murcia. El material sanitario que llegó tarde y mal por parte del Gobierno central supuso solo el 3 por ciento. Una vez que asumieron el mando único, eran responsables de suministrarnos el material sanitario. A las dos semanas, como no llegaban ni mascarillas ni guantes ni nada, la Región de Murcia tuvo que salir a comprar al mercado asiático para conseguir material de protección.

P: Usted le propuso a Sánchez reducir el IVA al turismo y la hostelería al 4 por ciento. ¿Qué le respondió?

R: No hubo respuesta. El turismo y la hostelería es un sector esencial. Y es el sector que peor parado va a salir junto al de la cultura porque fueron los primeros en cerrar y los últimos en volver a abrir. Necesitan estímulos y certidumbres. No se ha hecho nada, todo lo contrario. Los cantos de sirena que estamos escuchando por parte de PSOE y Podemos es que van a subir los impuestos.

P: Usted ha alertado de que la sucesión de escándalos de este Gobierno pueden acabar anestesiando a la sociedad…

R: A mí preocupa la salud democrática de este país. Durante tres meses hemos tenido cada tres días un escándalo que tapaba el anterior. Ya quedó muy lejos el caso de Delcy Rodríguez que tenía prohibido pisar suelo europeo. Un día nos mienten con la llegada de material sanitario, luego le ordenan a la Guardia Civil monitorizar las críticas al Gobierno, luego sale la ministra Montero diciendo que conocía perfectamente la situación del Covid-19 antes del 8 de marzo pero que no lo dijeron para evitar que la gente no acudiera… esto ya es un escándalo, pero al día siguiente se cesa a un coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos —de aquí, de Yecla (Murcia)— por no revelar los secretos de una investigación… y al final la sociedad se va acostumbrando y empezamos a ver esto como normal, la memoria del ser humano es corta y entramos en una deriva democrática que me preocupa muchísimo.

P: Los dirigentes del PP se han venido quejando de que Sánchez les ha chuleado y ninguneado. Ahora, sin que nada de esto haya cambiado, les tienden la mano para los Presupuestos del 2021 y votarán a favor del decreto de nueva normalidad. Algunos no entienden el porqué de este cambio de postura del PP.

R: El apoyo a los Presupuestos del 2021 hay que verlo, porque sin haber hablado con Pablo Casado, puede adelantarle que si la política económica está dirigida por Podemos y se basa en subida de impuestos y en establecer un régimen social comunista no van a contar con el apoyo del PP…

P: Perdone que le interrumpa pero se trata de apartar ahora a Podemos sumando al PP y a C’s. Lo hacen así para no enfadar a Bruselas.

R: Primero quiero ver esos Presupuestos y el papel que juega Podemos. De momento han jugado un papel protagónico y a mí me preocupa mucho. El FMI ya avanzó que el PIB de España iba a sufrir una caída de dos cifras [12 por ciento], algo que nunca había pasado antes. Con las recetas comunistas no se va a salir de esta. Se necesitan reformas y decisiones valientes como las que tomó el PP en 2011.

P: ¿Y cómo explica entonces el acercamiento del PP a Sánchez?

R: Hay un ejercicio de responsabilidad. Los presidentes de CCAA del PP hemos colaborado con el Gobierno central con lealtad y coordinación. Podíamos haber hecho muchas críticas pero entendimos que era el momento de trabajar unidos ante la pandemia. Y ahora estamos en el momento de la reactivación económica y social. El PP es un partido de Gobierno, el presidente Casado es la alternativa y no tenga duda de que después de la quiebra y el desastre al que nos conduce Sánchez e Iglesias tendrá que llegar Casado a rescatar a los españoles. A mí no me gusta hablar de ‘nueva normalidad’ porque lo que hay que hacer recuperar la normalidad que teníamos antes. El decreto de nueva normalidad del Gobierno es fácil de apoyar porque no dice prácticamente nada. Tampoco hay mucho en lo que discrepar. Cuando hablamos del futuro de los españoles, no se pueden utilizar tácticas políticas ni otros intereses que sea intentar llegar acuerdos por España. Aquí lo que hay que hacer es trabajar. Casado siempre ha estado a favor de pactar a favor de los intereses de España, otra cosa es que Sánchez haya preferido pactar con los herederos de la ETA, los separatistas catalanes o Podemos. Nosotros siempre hemos tendido la mano. Si ahora, porque se lo exige Europa, Sánchez quiere dejar de mirar a ERC y a Bildu, nosotros vamos a estar donde siempre hemos estado. Sánchez seguirá siendo de izquierdas y seguirá teniendo propuestas nefastas para España. No soy optimista. Está mucho más a gusto pactando con Bildu que con el PP.