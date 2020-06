Salvaje recado de Pérez-Reverte a Irene Montero y los censores del Ministerio de Igualdad: «Quiero poder escribir lo que me salga de los cojones»

Arturo Pérez-Reverte ha mandado una salvaje reprimenda desde su columna de XL Semanal a los censores de la libertad en general y al Ministerio de Igualdad en particular exigiendo que respeten la libertad de expresión: «Quiero poder escribir lo que me salga de los cojones».

Su alegato, bajo el título de “… Quedo a la espera de una respuesta”, ha llegado después de tener conocimiento de una inclasificable misiva que el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, a través del Instituto de la Mujer, ha mandado a un empresario al que acusaban de «estar contibuyendo a los estereotipos de género.»

El escritor entonces simulaba lo que podría haber sido una carta similar en caso de que los siguientes sean los escritores como él: «Me pongo en contacto con usted porque he tenido conocimiento, a través de una queja recibida en dicho Observatorio, de la existencia de comentarios y comportamientos de carácter sexista, machista y racista en boca de personajes de algunas de sus novelas (se adjuntan títulos y capturas de texto).»

A partir de ahí, y aclarando a sus lectores que la que habría recibido él es de momento ficticia, cosa que no lo fue la del empresario citado anteriormente, que fabrica placas para niños y niñas rotuladas, construye su argumentación:

Lo grave, me temo, no es que la carta sea o no sea real, sino que, tal y como se ponen las cosas, podría perfectamente serlo