Entrevista a Ángeles Pedraza: «Las que no podemos dormir con Pablo Iglesias en el Gobierno somos las víctimas del terrorismo»

La vicepresidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, pidó este 27 de de junio de 2020 en el Congreso de los Diputados que no se utilice la aritmética parlamentaria como coartada para blanquear a EH Bildu, a quien ha pedido no reconocer como «actor político» por no haber condenado los atentados de ETA.

Pedraza ha aprovechado su discurso en el homenaje anual que el Congreso rinde a las víctimas del terrorismo para trasladar esta exigencia a los representantes políticos que se han dado cita en el hemiciclo, donde también estaba el diputado de Bildu Jon Iñarritu, que se negó a aplaudir su discurso.

En conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital, la vicepresidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo admite que jamás pensó que iba a ver a un partido reirse de la agresión a una diputada como la que sufrió Rocío de Meer.

«Las que no podemos dormir con Pablo Iglesias en el Gobierno somos las víctimas del terrorismo» «Hoy nos encontramos con un intento macabro de equilibrar el sufrimiento padecido por las víctimas del terrorismo etarra, con el de quienes integraban la organización asesina, a través del discurso falaz de los líderes ideológicos de su entorno».

Tras denunciar que ahora EH Bildu «se jacte de quitar o poner gobiernos», ha dejado claro que las víctimas jamás van a permitir «ambigüedades» sobre lo que ha significado el terrorismo etarra. «El terrorismo no admite equidistancias, ambigüedades ni blanqueamientos», ha insistido Pedraza.