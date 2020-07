AEGC preocupada por la decisión del juez de poner en arresto domiciliario al asesino Josu Ternera.

La Asociación Española de Guardias Civiles no está de acuerdo con la decisión que a tomado la justicia francesa de poner en arresto domiciliario a Josu Ternera, quién estuvo al frente de la banda terrorista ETA en una de sus etapas más sanguinarias. Ternera está pendiente de la causa que se sigue contra él en España por el Atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza en la que AEGC está personada como Acusación Popular por medio de su letrado Jorge Piedrafita.

En la AEGC consideran, a pesar de que no se nos han facilitado todos los detalles debido a que la justicia francesa únicamente permite el ejercicio de la acción popular al Ministerio Fiscal, que existe un elevado riesgo de fuga de Ternera. Además no creemos que la existencia de algún caso de covid en las prisiones francesas sustente la justificación del arresto domiciliario, nuestra postura sigue siendo la misma que hemos defendido hasta ahora, que es más grave la posibilidad de una fuga del detenido ya que no sería la primera vez que lo hiciese. No se puede olvidar que este asesino ha estado eludiendo durante 17 años la acción de la justicia.

Desde AEGC esperan que al menos las autoridades judiciales francesas extremen las medidas de seguridad y control para evitar la huida del cabecilla etarra y que pueda ser puesto a disposición de las autoridades judiciales españolas por los delitos que tiene pendientes, porque en ese momento nuestra asociación si podrá ejercer todos sus derechos de acusación y buscar una sentencia que por fin haga justicia a sus víctimas del atentado de 1997 en la casa cuartel de Zaragoza: cinco niños y seis adultos asesinados y 88 heridos.

AEGC espera que la celeridad que se han dado las autoridades francesas para poner en arresto domiciliario a este terrorista se aplique también para para resolver los últimos recursos sobre su extradición y faciliten la entrega a España de Ternera para que se enfrente a la justicia en la Audiencia Nacional y responda por estos crímenes que en AEGC estamos convencidos ideó el, por este motivo nuestra Asociación evitará cualquier espacio de impunidad y pedirá las penas máximas para hacer justicia a las víctimas y sus familias