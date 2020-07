El Ayuntamiento de Algete niega los test del COVID-19 a sus vecinos porque no les considera “trabajadores de empresa”

El Ayuntamiento de Algete, un municipio al noreste de Madrid con unos 20.000 habitantes, gobernado por una coalición formada por el PSOE, UCIN (Unión de Ciudadanos Independientes), Vecinos por Algete y Unión Santo Domingo, ha negado su intención de realizar las pruebas de seroprevalencia a los algeteños porque no son “trabajadores de empresa”.

Ante esta respuesta tan sorprendente, desde el gobierno municipal se justifican explicando que sí han hecho tests de seroprevalencia a los concejales y trabajadores del Ayuntamiento de Algete porque los consideran trabajadores. Pero lo más llamativo es que desde el Ayuntamiento reconocen que como “es una empresa, la decisión de hacer las pruebas es una decisión de la empresa hacia sus trabajadores, pero no es obligatorio hacerlo en todas las empresas”.

Esta respuesta llegó después que el Partido Popular presentase una moción el pasado 25 de junio en el Pleno municipal para que se realizasen test para detectar el coronavirus a toda la población de Algete, utilizando, por ejemplo, parte del dinero que iba a destinarse a la celebración de las fiestas municipales en septiembre, que han quedado suspendidas. A lo que, desde el gobierno municipal, que encabeza el PSOE, no sólo se negó, sino que aludió que no hace pruebas de seroprevalencia a las personas que no trabajen en “la empresa”.

Además, no aceptaron la propuesta del PP alegando excusas un tanto particulares como que las pruebas no sirven porque son como una “foto”, que solo valen para el “momento”, o que la OMS (Organización Mundial de la Salud) no los “recomienda”.

Desde el Partido Popular han manifestado su sorpresa, ya que en la moción reclamaban el uso de partidas económicas, como la destinada a las fiestas municipales y porque pedían que, si las pruebas conllevaban un alto coste, “al menos” las realizasen a la población de riesgo y a los mayores de 60 años. “Parece que los responsables del Ayuntamiento no se preocupan por nadie que no trabaje en su empresa”, han señalado fuentes del PP.

No olvidemos que en la Comunidad de Madrid otros dos ayuntamientos gobernados por el PSOE en coalición con Ciudadanos también tuvieron una polémica con los test masivos. Allí todavía no se han hecho los test masivos que los dirigentes prometieron tras afirmar que enviaron una carta a la Comunidad de Madrid, que nunca se envió, reclamando las pruebas y que generó una enorme confusión entre los vecinos.