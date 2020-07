Entrevista a la diputada Belén Hoyo (PP): «Pablo Iglesias es un machista empedernido y Sánchez ejerce de escudero»

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una nueva batería de preguntas al Gobierno relacionadas con el “caso Iglesias” y las actuaciones y declaraciones del vicepresidente contra la Prensa y la Justicia.

En uno de los casos se pregunta al Ejecutivo si Pedro Sánchez apoya al vicepresidente sobre el también denominado “caso Dina”, o si considera el jefe del Gobierno acertada la actuación de Iglesias al afirmar que no dio antes la tarjeta de memoria del teléfono móvil de su asistente para no provocarle más presión.

Una de las diputadas del PP que ha presentado esas preguntas es la valenciana Belén Hoyo, que explica en ‘El Quilombo’ de Periodista Digital la situación gravísima en la que se encuentra el vicepresidente Pablo Iglesias tras las nuevas revelaciones del ‘caso Dina’ y sus ataques a la prensa:

«Sánchez es el escudo de Pablo Iglesias. Podría haber condenado los ataques a la prensa libre y no lo hizo. Este tema es muy grave porque en política no vale todo. Hemos presentado desde el PP más de 100 preguntas sobre el ‘caso Dina’. En marzo de 2019 en sede judicial Pablo Iglesias mintió, además de mostrarse como un machista empedernido. A mí como mujer no me gustaría estar cerca de él.

«Y luego está el tema de cómo Podemos ha intentado utilizar a la Fiscalía Anticorrupción en su propio beneficio. ¿Está utilizando su cargo institucional en favor de su propia persona? La deriva totalitaria atacando a periodistas de Iglesias es gravísima. ¿Cómo valora el Gobierno de Sánchez que Iglesias llame ‘tipejos’ a los periodistas? Es algo a lo que Sánchez aún no respondido»