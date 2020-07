Las redes se mofan de Bousselham tras su ‘análisis’ del batacazo podemita en Galicia: «Gracias Dina, contigo empezó todo»

Dina Bousselham, como politóloga y directora del libelo ‘La última hora’, se vio ‘obligada’ a hacer uno de sus sesudos análisis políticos tras la noche electoral en Galicia y País Vasco, que confirmó el desmoronamiento de su partido en ambas comunidades.

La marroquí, que sigue siendo noticia, día sí, día también, bien sea por las novedades judiciales de la investigación en torno al robo de su tarjeta como sus supuestos vínculos con la familia real de su país, sorprendía incluyendo en su tuit al verdadero perdedor de lo sucedido en Galicia: «Pablo Casado frente a Feijóo».

Las redes reaccionaron con hilaridad. No es que este ahora la Bousselham para repartir lecciones. Pero que encima se trate a mencionar a Casado cuando el PP se ha llevado de calle la Xunta gallega, tiene su miga.

Creo, Sra. @DinaBousselham, que ya no sabe por donde salir.

Ya sabe que @podemos ha caído en picado, y seguirá cayendo.

Mejor se queda usted callada y no hace más el ridículo. Hay que saber retirarse a tiempo, ¿o no lo sabía ya?

— Maria (@_MLars_) July 12, 2020